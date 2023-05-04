Корюшку ловят в черте Петербурга: может ли такая рыба быть безопасной? А как же загрязнение Невы? Разбираемся!

Андрей Шаров

Ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН

Корюшка, которую можно поймать вблизи Петербурга, — некрупная рыба, которая достаточно недолго живет (обычно местная корюшка размножается в возрасте от 2 до 4 лет, тогда же она попадается в сети рыбаков. — Прим. ред.). Поэтому, даже если она за свою жизнь проплывала по не очень чистым местам, она просто не могла накопить столько вредных веществ, чтобы они могли нанести вред людям.

Тем более что корюшка не является вершиной пищевой цепочки. Накопление в мясе ртути, разнообразных тяжелых металлов больше характерно для крупных морских хищников вроде тунца. Это он, помимо того, что накапливает в своем организме сам, получает вредные вещества из мяса менее крупных рыб, которые в свою очередь съели еще более мелких рыб и так далее. Корюшка же питается икрой, планктоном и совсем маленькими рыбками, в них еще не успело задержаться ничего небезопасного.