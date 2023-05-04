Корюшку ловят в черте Петербурга: может ли такая рыба быть безопасной? А как же загрязнение Невы? Разбираемся!

Корюшка — один из главных символов Петербурга. Ее можно купить на рынке и заказать в ресторанах. Но точно ли она безопасна, учитывая, что в сезон лова она проходит по Неве, куда сбрасывают сточные воды и время от времени попадают нефтепродукты? По просьбе редакции «Собака.ru» специалисты отвечают на этот вопрос, а заодно объясняют, какая рыба экологически чище — ладожская или балтийская.
Андрей Шаров
Ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН
Корюшка, которую можно поймать вблизи Петербурга, — некрупная рыба, которая достаточно недолго живет (обычно местная корюшка размножается в возрасте от 2 до 4 лет, тогда же она попадается в сети рыбаков. — Прим. ред.). Поэтому, даже если она за свою жизнь проплывала по не очень чистым местам, она просто не могла накопить столько вредных веществ, чтобы они могли нанести вред людям.
Тем более что корюшка не является вершиной пищевой цепочки. Накопление в мясе ртути, разнообразных тяжелых металлов больше характерно для крупных морских хищников вроде тунца. Это он, помимо того, что накапливает в своем организме сам, получает вредные вещества из мяса менее крупных рыб, которые в свою очередь съели еще более мелких рыб и так далее. Корюшка же питается икрой, планктоном и совсем маленькими рыбками, в них еще не успело задержаться ничего небезопасного.
Кроме того, балтийско-ладожская акватория все же относительно чистая. По сравнению с другими водоемами страны там сравнительно мало вредных веществ. Через Неву проходит огромный объем воды, поэтому любое загрязнение, которое в ней оказывается, довольно быстро вымывается. Что еще снижает вероятность попасть в какое-то пятно загрязнения. Нева, несмотря на то что она протекает по центру огромного мегаполиса, сравнительно чистая река.
В которой рыба появляется один раз в своей жизни, когда идет на нерест и, соответственно, попадается рыбакам. Поэтому ее не надо никак специально вымачивать, особым образом мыть. Просто не от чего.
В общем, с моей точки зрения, потребление корюшки — тема абсолютно безвредная и даже, напротив, полезная. Главное — употреблять для жарки хорошее масло.
Юрий Шевчук
Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест»
В Петербурге можно купить два подвида корюшки — балтийскую и ладожскую. Одна живет, соответственно, в Финском заливе и идет на нерест по Неве, другая — в Ладожском озере и нерестится в реках, которые вытекают из Ладоги. Корюшка вообще всегда идет откладывать икру вверх по течению, где чище.
В Неве балтийская корюшка задерживается совсем недолго, каждая особь проводит в ней буквально несколько дней. Поэтому она не успевает напитаться теми вредными соединениями, которые в Неве, безусловно, есть. К тому же во время нереста корюшка ничего не ест.
Соответственно, ничего вредного из Невы балтийская корюшка вынести не успевает. Другое дело — нужно помнить, что сам Финский залив все же нельзя назвать экологически чистым. Поэтому когда корюшка идет оттуда на нерест, то в ней примерно столько же вредных веществ, как в сельди и салаке, из которых потом делают шпроты.
Ладожское озеро заметно чище, поэтому и рыба из него содержит меньше загрязнений. На петербургском рынке, повторюсь, присутствуют обе. Балтийская рыба — больше, ладожская — поменьше. Балтийская — чуть более рыхлая, у ладожской — мясо более упругое.
Лично я предпочитаю ладожскую, она мельче, я ее зажариваю целиком и съедаю прямо вместе с костями. Однако тут на вкус и цвет товарища нет. Кому-то, напротив, нравится более крупная рыба.
Но нужно помнить, что балтийская корюшка лишь немного грязнее ладожской. Это не значит, что рыба, которая плывет из Финского залива, чем-то опасна. В любом случае вся та корюшка, которая попадает на наши прилавки, проходит контроль Россельхознадзора и Роспотребнадзора. И если в ходе этих тестов выявляется что-то опасное, то в продажу такой товар не поступит. Разумеется, если мы говорим об официальных точках продажи, а не о торговле с рук.
Из официального Telegram-канала ведомства:
«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу напоминает:
Рыба является ценным пищевым продуктом и источником полноценных белков, жиров, витаминов (A, D и др.), комплекса необходимых микроэлементов (цинка, йода и др.) и минеральных веществ, особенно кальция и фосфора, которые содержатся в ней в благоприятном для организма соотношении.
Между тем, употребление в пищу рыбы и рыбной продукции, приобретенной в неустановленных и несанкционированных для торговли местах, грозит серьезными проблемами для здоровья человека. Такая продукция не может гарантировать безопасность продукта в ветеринарно-санитарном отношении. Рыба, зараженная живыми личинками гельминтов, опасными для здоровья человека может явиться источником инвазионных заболеваний. А нарушение условий хранения и реализации продукции – могут стать причиной пищевого отравления. Рыбу лучше приобретать в официальных точках продаж, где реализация продукции осуществляется под контролем лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы».
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