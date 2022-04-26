Корюшка! Анчоусы, крем или классическая жареная: 9 вариантов в ресторанах Петербурга

«Мечтатели»

В третьем сезонном сете, каждый из которых шеф Виталий Папп наполняет блюдами в пару к разной шампани от рекольтантов, есть корюшка — крупные рыбины обжаривают в масле и подают с соусом тоннато и гарниром из картофельного гратена и соленого огурца.