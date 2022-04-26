Корюшка! Анчоусы, крем или классическая жареная: 9 вариантов в ресторанах Петербурга

Корюшка в Петербурге! Где, кроме одноименного ресторана, попробовать эту рыбу — в виде анчоусов, крема или привычную жареную — рассказываем в подборке.
Необистро «Тени»
Весеннее меню шеф Виктор Гусев разнообразил двумя блюдами с включением корюшки: татаки из козленка с кремом из жареной рыбы и орзо с корюшкой, баклажаном и черным чесноком.
|Кирочная, д. 47
Grebeshki Bistro
Свежую корюшку шеф-повар Паша Богрянов превратил в анчоусы, замариновав ее в винном уксусе, а затем еще и в оливковом масле с петрушкой и чесноком в течение 12 часов. Рыбу подает с острым перцем и соком лимона.
|Арсенальная наб., 1
«Рубинштейн»
Весну в городе фиксируют и в кафе «Рубинштейн»! В меню появилась корюшка, которую мариновали в соевом соусе, обжаривали на топленом сливочном масле, а подают с соусом на основе жирной сметаны и соленых огурцов.
|набережная реки Фонтанки, 69
«Банщики»
Рыбу внушительных размеров традиционно сочетают с малосольным огурцом и соусом тартар или предлагают в маринованном виде с луком и чили.
|Дегтярная, 1а
Forest Hill
Возможность съесть корюшку за городом в лесу для нас открыли в ресторане неподалеку от «Охта Парка». Можно взять сразу все спецменю: слабой соли, копченую и по-ленинградски, бонусом — бутерброд с корюшкой.
|Людмилы Кедриной, 2, Мистолово
«Мечтатели»
В третьем сезонном сете, каждый из которых шеф Виталий Папп наполняет блюдами в пару к разной шампани от рекольтантов, есть корюшка — крупные рыбины обжаривают в масле и подают с соусом тоннато и гарниром из картофельного гратена и соленого огурца.
|Наб. Фонтанки, 11
Le Courage
Корюшку, подходящую к жанру свиданий, готовят в ресторане с очень красивым интерьером в стиле старинных русских особняков. Дополняется соусом из сливы.
|Басков пер., 2
«Шаляпин»
К порции жареной рыбки добавят историю о том, что весенний праздник корюшки учредил еще Петр I, когда задумал фиесты, проходившие с 1708 по 1716 гг.
|ул.Тверская, 12/15
«Петров-Водкин»
Золотистую обжаренную в муке корюшку предлагают на развес: 100 гр обойдутся в 350 руб.
|Адмиралтейский пр., 6
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