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Корюшка! Анчоусы, крем или классическая жареная: 9 вариантов в ресторанах Петербурга

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Корюшка в Петербурге! Где, кроме одноименного ресторана, попробовать эту рыбу — в виде анчоусов, крема или привычную жареную — рассказываем в подборке. 

Необистро  «Тени»

Весеннее меню шеф Виктор Гусев разнообразил двумя блюдами с включением корюшки: татаки из козленка с кремом из жареной рыбы и орзо с корюшкой, баклажаном и черным чесноком.  

Кирочная, д. 47
   

Grebeshki Bistro

Свежую корюшку шеф-повар Паша Богрянов превратил в анчоусы, замариновав ее в винном уксусе, а затем еще и в оливковом масле с петрушкой и чесноком в течение 12 часов. Рыбу подает с острым перцем и соком лимона.

Арсенальная наб., 1
   

«Рубинштейн»

Весну в городе фиксируют и в кафе «Рубинштейн»! В меню появилась корюшка, которую мариновали в соевом соусе, обжаривали на топленом сливочном масле, а подают с соусом на основе жирной сметаны и соленых огурцов.

набережная реки Фонтанки, 69
   

«Банщики»

Рыбу внушительных размеров традиционно сочетают с малосольным огурцом и соусом тартар или предлагают в маринованном виде с луком и чили.

Дегтярная, 1а
   

Forest Hill

Возможность съесть корюшку за городом в лесу для нас открыли в ресторане неподалеку от «Охта Парка». Можно взять сразу все спецменю: слабой соли, копченую и по-ленинградски, бонусом — бутерброд с корюшкой. 

Людмилы Кедриной, 2, Мистолово
   

«Мечтатели»

В третьем сезонном сете, каждый из которых шеф Виталий Папп наполняет блюдами в пару к разной шампани от рекольтантов, есть корюшка — крупные рыбины обжаривают в масле и подают с соусом тоннато и гарниром из картофельного гратена и соленого огурца. 

Наб. Фонтанки, 11
   

Le Courage

Корюшку, подходящую к жанру свиданий, готовят в ресторане с очень красивым интерьером в стиле старинных русских особняков. Дополняется соусом из сливы.

Басков пер., 2
   

«Шаляпин»

К порции жареной рыбки добавят историю о том, что весенний праздник корюшки учредил еще Петр I, когда задумал фиесты, проходившие с 1708 по 1716 гг.  

ул.Тверская, 12/15
   

«Петров-Водкин»

Золотистую обжаренную в муке корюшку предлагают на развес: 100 гр обойдутся в 350 руб. 

Адмиралтейский пр., 6
   
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