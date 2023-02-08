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Экология

16 телеграм-каналов об экологии, на которые стоит подписаться всем!

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«Cобака.ru» совместно с российским отделением Гринпис составила подборку телеграм-каналов, которые помогут разобраться в теме сохранения окружающей среды: zero waste, раздельный сбор, изменение климата, вакансии и стажировки в сфере устойчивого развития. Следить за ними стоит всем (без исключения!).

Roman Samborskyi / Shutterstock

Экологиня

64, 1 тысяч подписчиков

Канал автора книги «Твой зеленый день. Как прожить 24 часа, не сломав планету», блогера Елизаветы Юсуповской. Публикует новости о сохранении природы, катаклизмах и дает советы, как не утонуть в мусоре. 

ШЭР / Шеринг. Экология. Рациональность

59, 4 тысяч подписчиков

Проект об экологии, жизни в городе и рациональном потреблении. В телеграм-канале публикуют новости и другие материалы об урбанистике, зеленых технологиях будущего, знакомят с прогрессивными зарубежными и российскими кейсами. 

Ресайкл

56, 6 тысяч подписчиков

Канал одноименного интернет-издания об экологичном образе жизни. В нем найдете новости о российских и международных экологических проектах, переводы материалов The New York Times, Bloomberg, The Guardian и инструкции, как оставлять после себя меньше отходов.

Экология без фанатизма

17, 2 тысяч подписчиков

Канал о том, как меньше производить отходов без резкого изменения привычек. Актуальные новости в сфере экологии и охраны окружающей среды, российские и зарубежные кейсы «зеленых» практик и многое другое. 

Гринпис в России

13 тысяч подписчиков

Канал российского отделения одноименной независимой международной экологической организации. Здесь все о главных событиях в сфере экологии и охраны окружающей среды, новые исследования, полезные материалы: от инструкций, как жить практически без отходов, до расшифровок маркировок. 

Возможности в устойчивом развитии

9 тысяч подписчиков

В канале публикуют анонсы стажировок, грантов, вакансий и других возможностей в России и зарубежом в сфере экологии. 

Roman Samborskyi / Shutterstock

Собиратор

8, 7 тысяч подписчиков

Канал экоцентра (его представительства есть в Петербурге, Краснодаре, Воронеже и других городах). Здесь публикуют не только расписание акций, но и объясняют, как снизить вред для окружающей среды: почему стоит отказаться от бумажных пакетов, куда сдавать пленку, из чего сделана упаковка конфет и многое другое. 

Сортировочная

7, 7 тысяч подписчиков

Канал о том, что мы можем сделать для окружающей среды, чтобы улучшить качество жизни: от сортировки мусора и идей апсайклинга предметов до мировых новостей и анонсов экопросветительских мероприятий.

Кедр.медиа

6,1 тысяч подписчиков

Канал независимого медиа об окружающей среде. В нем освещают все: от борьбы с незаконными рубками леса до новых исследований и научных теорий, например, о том, почему происходит глобальное потепление.

Ведро с газеткой

2,6 тысяч подписчиков

Экожурналистка Настя Приказчикова ведет канал об экопривычках, внедрении минимализма и zero waste в жизнь, основываясь на личном опыте, и делится полезными книгами. 

SAINT GREEN

2, 2 тысяч подписчиков

Канал с заметками о том, как сделать свою жизнь экологичной в Петербурге и не только. В нем найдете полезные адреса (например, экоцентров, автоматов для сдачи капсул Nespresso), анонсы акций в городе и примеры классных зарубежных кейсов.

Теперь так

2,2 тысяч подписчиков

Канал одноименного сообщества экологичных потребителей и предпринимателей: статьи, анонсы мероприятий, новости, кейсы успешных партнерств, вдохновляющие инициативы.

Roman Samborskyi / Shutterstock

РазДельный Сбор

1, 2 тысяч подписчиков

Канал одноименного экологического движения. Здесь можно найти информацию о ближайших эко-акциях, подборку шеринговых групп или памятку о том, почему стоит отказаться от вещей из ПВХ. 

ANYGAR

Менее 1000 подписчиков

Одна из руководителей движения «РазДельный Сбор», эксперт по экологичной упаковке, раздельному сбору отходов, опасности мусоросжигания, блогер Анна Гаркуша ведет не только свой блог в запрещенной соцсети, но и телеграм-канал. Полезные книги и статьи, критика и рекомендации экологических инициатив — все тут.

Первый Оборотный

Менее тысячи подписчиков

Канал от команды устойчивого развития «Оптиком» про оборотную тару для напитков, готовой кулинарии и продуктов питания. Авторы рассказывают о внедрении многоразовых стаканов и ланч-боксов для заказов навынос, доставки, потребления на месте, кейтеринга и в других кейсах, где используют одноразовую упаковку. Личный опыт, исследования, российские и зарубежные кейсы и новости — все здесь.

Цель — «Ноль отходов»

Менее тысячи подписчиков

Канал популяризирует zero waste. Все, что нужно знать о раздельном сборе, микропластике, упаковке будущего, российских и зарубежных экологических кейсах, а еще рекомендации фильмов и статей. 

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