16 телеграм-каналов об экологии, на которые стоит подписаться всем!

Собиратор

8, 7 тысяч подписчиков

Канал экоцентра (его представительства есть в Петербурге, Краснодаре, Воронеже и других городах). Здесь публикуют не только расписание акций, но и объясняют, как снизить вред для окружающей среды: почему стоит отказаться от бумажных пакетов, куда сдавать пленку, из чего сделана упаковка конфет и многое другое.