В Петербурге с этого года планируют перерабатывать больше половины отходов

Чиновник отметил, что по итогам 2022 года и внедрения нескольких пилотных проектов по сортировке мусора в разных районах города, жители Петербурга к этому готовы, нужна только инфраструктура. «У нас стоит задача выйти к 2030 году на 100% по объему сортировки отходов, но пока те мощности, которые мы имеем, уже работающие ранее, - это 42%. <…> С вводом КПО «Волхонка» в следующем году мы рассчитываем увеличить объем сортировки ориентировочно пока расчетно до 54%», — сообщил Казаков.

Он также подчеркнул, что сортировка теряет смысл без комплексов по переработке, поэтому введение пяти КПО в рамках реформы по обращению с ТКО в городе и области необходимо. В этом году запустят вторую очередь комплекса по переработке отходов «Волхонка». «Еще планово три объекта в Ленинградской области. Они однотипные, единственное, что объекты в области совмещены еще с полигоном, то есть там будет участок для захоронения этих неперерабатываемых «хвостов». Когда мы построим все эти объекты, вопрос с необходимыми мощностями будет закрыт», - сказал Казаков.

Пластик будущего изобрели ученые и студенты из Политеха Петра I. Новый материал можно будет применять абсолютно в любой отрасли. Он способен потеснить металлы, дерево и другие используемые сегодня материалы за счет простоты создания, цены и свойств. Изобретатели считают, что из нового пластика можно сделать мотор для автомобиля, протезы, космические детали и многое другое.