Выкидывать елку в мусорный контейнер опасно. Что?? Да! Вот как утилизировать ее экологично

Медиакоординатор лесного направления российского отделения Greenpeace:

«Помимо перманентного роста свалок, есть еще одна проблема — свалочный газ, который выделяется из-за анаэробного разложения органических отходов. Он содержит множество токсинов и вредных веществ, что негативно влияет на здоровье людей, живущих поблизости: может вызывать головные боли, бронхоспазмы, угнетение ЦНС.

Еще образуется метан — мощный парниковый газ. Он поднимается вверх и нагревает атмосферу, стимулируя изменение климата. Это чревато не столько глобальным потеплением, сколько аномальным погодным условиям: сильные холода, невыносимая жара, мощные ветра и засуха. Неправильная утилизация новогодних деревьев в некоторой степени вносит свой вклад в общее ухудшение состояния окружающей среды».