Выкидывать елку в мусорный контейнер опасно. Что?? Да! Вот как утилизировать ее экологично

После праздников от новогоднего настроения остаются только горы мусора. «Собака.ru» публикует инструкцию, как экологично проститься с елкой, и вместе с экспертами российского отделения Greenpeace рассказывает, почему срубленные деревья и пластиковые аналоги не стоит бросать возле дома.
Почему елку нельзя относить на помойку?
Елку заберут из пухто, утрамбуют вместе с остальным мусором и повезут на полигон. Если в лесу деревья умирают постепенно, а продуктами разложения питаются животные, валясь на свалке, они принесут немало проблем для человека и окружающей среды. Например, как минимум двухметровая ель выбросит в атмосферу 16 килограммов CO2 — такое количество выделяется при производстве 160 бумажных стаканчиков.
Юлия Давыдова
Медиакоординатор лесного направления российского отделения Greenpeace:
«Помимо перманентного роста свалок, есть еще одна проблема — свалочный газ, который выделяется из-за анаэробного разложения органических отходов. Он содержит множество токсинов и вредных веществ, что негативно влияет на здоровье людей, живущих поблизости: может вызывать головные боли, бронхоспазмы, угнетение ЦНС.
Еще образуется метан — мощный парниковый газ. Он поднимается вверх и нагревает атмосферу, стимулируя изменение климата. Это чревато не столько глобальным потеплением, сколько аномальным погодным условиям: сильные холода, невыносимая жара, мощные ветра и засуха. Неправильная утилизация новогодних деревьев в некоторой степени вносит свой вклад в общее ухудшение состояния окружающей среды».
Куда сдать ее после праздников в Петербурге (и не только)?
Горшечные ели
До 31 января можно отнести дерево в пункты приема «Елочка, живи» в Петербурге и Ленобласти. Это эколого-благотворительная акция, где волонтеры собирают горшечные ели, выхаживают на безвозмездной основе и высаживают в интернатах и других социальных учреждениях.
На будущее: лучше не приобретать горшечные ели в качестве украшения — они, как правило, не выживают в квартирах, ухаживать за ними сложно.
Срубленные ели, лапники
- Сдать в пункты приема «Елки, палки и щепа» до 29 января. Ежегодно активисты принимают елки, сосны и пихты, измельчают деревья в щепу и передают в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку. Адреса точек в Петербурге и Ленобласти можно посмотреть тут.
- Экоцентр «Переработкинская» 21-22 января принимает новогодние деревья до двух метров в высоту на переработку по общегородской акции «Елки, палки и щепа». Можно заказать елкомобиль.
- Вызвать экотакси, которое заберет дерево за деньги из вашего дома по предварительным заявкам 19 и 26 января. Удобно кооперироваться с соседями.
- Переработать и использовать в хозяйственных целях: порубить на дрова для топки печи или камина, хвойные ветки — для банных веников.
Куда сдать ель в других городах России можно узнать тут.
Как подготовить дерево?
- Снимите все игрушки, гирлянды, блестки, скотч. Если сдаете по акции «Елки, палки, щепа», дерево не должно быть обработано искусственным снегом.
- Подстелите газету или ткань — так легче убрать опавшие сухие иголки, собрать их в отдельный мешок и сдать.
- Горшечную ель минимум за сутки до перевозки вынести из теплого помещение в прохладное (+5...+10 градусов). Земля должна быть постоянно влажной.
- Перед сдачей оберните тканью и перевяжите бечевкой. Горшечную ель лучше укутать в крафт-бумагу, поставить в сумку и накрыть покрывалом.
Что не так с пластиковой елкой?
Алексей Киселев
Эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace:
«Как правило, пластиковое дерево сделано из полихлорвинила (ПВХ) — разновидности пластика. Под воздействием окружающей среды из полимера выделяются пластификаторы (фталаты) и попадают в наш организм. Вещество может провоцировать разные недуги: от рака до бесплодия и развития астмы. Кроме того, cо временем изделие начнет распадаться на микропластик, сорбировать токсичные вещества и тоже негативно влиять на здоровье человека.
Если на полигоне будет пожар, от ПВХ елки образуются супертоксиканты такие, как диоксины. Они с воздухом напрямую поступят в организм человека. Высокие концентрации чреваты нарушениями репродуктивной функции и нервной системы, проблемами с кожей и печенью».
Что делать?
На искусственных елях обычно не указывают тип пластика. Неизвестно, сколько и какие пластификаторы использовали при производстве, поэтому ее нельзя сдать на переработку. Она в любом случае попадет на полигон, поэтому лучше отказаться от изделий. Если уже такое дерево есть, используйте его как можно дольше, отдайте в шеринговых группах или на «Авито», сделайте из него новые украшения для дома. По данным Greenpeace, за 20 лет оно окупит свой экологический след.
На следующий праздник вместо живой или искусственной ели приобретите араукарию комнатную (можно найти в Plants For Friends и Plant Büro). Смастерите праздничную композицию из подручных материалов: например, из стремянки, старых игрушек и гирлянд. Самый классный вариант — купить сертификат на посадку дерева в социально значимых учреждениях.
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