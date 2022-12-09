20 экологичных идей для новогодних подарков: от посадки дерева до вещей из переработанного пластика

Приближаем наступление нового года приятными хлопотами — выбором подарков. «Собака.ru» собрала примеры вещей, покупка которых может принести пользу: от помощи социально значимым организациям до сдачи вторсырья. Будьте аккуратны: даже самый экологичный презент может стать обычным мусором, если не нужен человеку. Рекомендуем накануне праздника составлять виш-лист, чтобы родные и знакомые могли забронировать идею из списка и купить нелишнюю вещь.
Функциональная скульптура
Знакомьтесь, самый миниатюрный представитель семейства Eburet! При его виде трудно сдержать звуки умиления (ну и не нужно!). Сам предмет достаточно устойчивый и прочный. Может стать и консолью, и подставкой, и стеллажом, и стулом. Изделие печатают с помощью гранулы переработанного полистирола, а затем закрашивают пластиковую нить при печати.
Блюдо из винной бутылки от Glass knight, 1000 рублей
Тарелка «Тихуны» от фонда «Антон тут рядом», 950 рублей
Набор мисок «Три кита» от «Простых вещей», 3000 рублей
Тарелки
Пустые винные бутылки — не мусор, а очень красивое украшение! Это доказала экомастерская Glass knight на примере менажницы. Кстати, на блюде хорошо выглядят сырные нарезки, пирожные, канапе. Экологичный и практичный подарок, так сказать, к столу.
Керамика — наше все! Долговечный, прочный, гигиеничный (и очень эстетичный!) материал. Фонд «Антон тут рядом» в новогодней коллекции представил тарелку «Тихуны» с рисунком студента фонда Сергея Тиснека. А у «Простых вещей» есть набор глиняных мисок «Три кита» — каждая выполнена вручную. Если дизайн надоест, предметы в хорошем состоянии можно отдать в шеринговых группах или знакомым. Появление дефектов — не повод выкидывать изделие в мусорку. Сделайте новую вещь вместе с проектом «Зайка-мозаика» или, если находитесь в Москве, отдайте мастерской Moroz Ceramics на переработку.
Эковывоз от «Переработкинской», от 600 до 2000 рублей и вывоз вторсырья от «Экотакси», от 400 рублей
Эковывоз
Этот подарок точно не будет валяться без дела, но подойдет только для петербуржцев. Можно заказать вывоз вторсырья у «Экотакси» или проекта «Переработкинская». У последнего есть четыре тарифа эковывоза: «Бизнес», «Соседи», «Грузовой» и «Легковой». Экоцентр принимает пластиковые бутылки, контейнеры, канистры, флаконы, крышки, пакеты, пленку, упаковку от чипсов, шоколада, соусов, журналы и многое другое (полный список читать здесь).
Шоппер
Вам пакет нужен? Только если такой! Достойный оммаж легендарному магазинному пакету от 99Recycle. Шоппер выполнен в синем, желтом и красном цветах из плотной переработанной пленки, а чек — апсайкл пвх-ткани.
Кружки и стаканы
Винные бутылки — не мусор! Умельцы делают из них стаканы. Посмотрите на минималистичные синие от Polbutylki. Изделия можно мыть в посудомоечной машине, греть в микроволновке. Если надоест дизайн, можно отдать в шеринговых группах, а при появлении сколов — сдать на переработку.
Глиняная кружка «С пальцем» сделана со специальным углублением (так удобнее держать сбоку — мы проверили!). Сделана она с любовью людьми с ментальными нарушениями в инклюзивных мастерских «Простые вещи». Покупая ее, вы помогаете проекту существовать, а ребятам — работать и общаться.
Новогодние игрушки
Игрушки из переработанного пластика Recycle Object прослужат долго, а если дизайн надоест, можно отнести их на своп или отдать в шеринговых группах. Будут греть душу и утолять зимние печали дубовые елочные украшения от инклюзивных мастерских «Простые вещи». А все потому, что сделаны с любовью по эскизам художников с ментальными нарушениями: коньки, варежки, снежинки, летающие тарелки и олени — заверните все!
Сумка
Апсайлинг — до сих пор один из главных мировых трендов. Polyarus поддерживает культуру осознанного потребления и создает вещи из автомобильных и велосипедных камер, ремней безопасности и даже отслуживших противогазов. К слову, сумка Gasmask состоит из всех материалов одновременно.
Еще один осознанный бренд — «Манифест». Вещи сшиты из рекламных баннеров, тентов грузовиков, парусов яхт, остатков производства и обычных пакетов. В наличии привычная классика и вещи из новых коллабораций.
Сумка из автомобильной камеры и ремня безопасности с металлической бутылкой Polyarus, 3500 рублей
Многоразовая складная бутылка Stojo, 2990 рублей
Многоразовая бутылка для воды
Выбираем: сумка из автомобильной камеры и ремня безопасности с металлической бутылкой Polyarus или популярная складная бутылка Stojo из пищевого силикона. Первая может стать еще и дополнением к образу, а вторую легко убрать в карман. По данным РЭО за прошлый год, ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок. На фоне этих цифр подарок выглядит ну очень полезным!
Толстовка
Обнимет и согреет, когда грустно! Толстовка классического и слегка объемного кроя из футера с вышивкой. Шрифт надписи придумал студент фонда «Антон тут рядом» Антон Харитонов. Все средства от продажи вещи пойдут на программы помощи людям с аутизмом. И главное — не отправляйте вещи в помойку ни при каких условиях! Всегда можно отнести в благотворительный магазин «Спасибо» или в комиссионку.
Сертификат на посадку дерева
Подарить посадку дерева — оригинально, экологично и с заботой о природе! Схема простая: на сайте проекта нужно купить сертификат, получить его по электронной почте и подарить другу. Растение посадят в сезон на месте, нуждающемся в зеленых насаждениях, и прикрепят к нему бирку с номером документа. В Петербурге, например, можно посадить так саженцы лапчатки, розы, сирени, гортензии или туи (в разных регионах — разный выбор) на территории одного из социальных учреждений: детского дома, дома престарелых, центра содействия семейному воспитанию.
Столик для завтрака
Подарок для тех, кто любит завтракать и работать в постели. Сделана с любовью в трудовых мастерских «Мастер ОК» людьми с инвалидностью по заказу проекта «Легко-Легко». Покупая эту вещь, помогаете социальной организации быть наплаву, а вместе с этим его подопечным — иметь любимую работу.
Футболка из переработанного материала
Футболка сводного кроя NNedre. Состоит на 60% из переработанного хлопка и на 40% из переработанных пластиковых бутылок (PET). Вещь не окрашена. В изделии использована ткань финской компании Pure Waste. При производстве материала используют на 99% меньше воды и выделяют на 50% меньше выбросов CO2, чем при изготовлении обычного.
Электронный билет или абонемент
Классика жанра! От абонемента в «ЛитРес» до электронных билетов на выставку-ретроспективу «Балабанов» (идет до 15 января) и спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце» — есть, где разгуляться.
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