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Экология

20 экологичных идей для новогодних подарков: от посадки дерева до вещей из переработанного пластика

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Приближаем наступление нового года приятными хлопотами — выбором подарков. «Собака.ru» собрала примеры вещей, покупка которых может принести пользу: от помощи социально значимым организациям до сдачи вторсырья. Будьте аккуратны: даже самый экологичный презент может стать обычным мусором, если не нужен человеку. Рекомендуем накануне праздника составлять виш-лист, чтобы родные и знакомые могли забронировать идею из списка и купить нелишнюю вещь. 

Архивы пресс-служб

Eburet mini, 10 000 рублей

Функциональная скульптура

Знакомьтесь, самый миниатюрный представитель семейства Eburet! При его виде трудно сдержать звуки умиления (ну и не нужно!). Сам предмет достаточно устойчивый и прочный. Может стать и консолью, и подставкой, и стеллажом, и стулом. Изделие печатают с помощью гранулы переработанного полистирола, а затем закрашивают пластиковую нить при печати. 

Архивы пресс-служб

Блюдо из винной бутылки от Glass knight, 1000 рублей

Архивы пресс-служб

Тарелка «Тихуны» от фонда «Антон тут рядом», 950 рублей

Архивы пресс-служб

Набор мисок «Три кита» от «Простых вещей», 3000 рублей 

Тарелки

Пустые винные бутылки — не мусор, а очень красивое украшение! Это доказала экомастерская Glass knight на примере менажницы. Кстати, на блюде хорошо выглядят сырные нарезки, пирожные, канапе. Экологичный и практичный подарок, так сказать, к столу.

Керамика — наше все! Долговечный, прочный, гигиеничный (и очень эстетичный!) материал. Фонд «Антон тут рядом» в новогодней коллекции представил тарелку «Тихуны» с рисунком студента фонда Сергея Тиснека. А у «Простых вещей» есть набор глиняных мисок «Три кита» — каждая выполнена вручную. Если дизайн надоест, предметы в хорошем состоянии можно отдать в шеринговых группах или знакомым. Появление дефектов — не повод выкидывать изделие в мусорку. Сделайте новую вещь вместе с проектом «Зайка-мозаика» или, если находитесь в Москве, отдайте мастерской Moroz Ceramics на переработку.

Фотографию предоставил Александр Широбоков

Эковывоз от «Переработкинской», от 600 до 2000 рублей и вывоз вторсырья от «Экотакси», от 400 рублей

Эковывоз

Этот подарок точно не будет валяться без дела, но подойдет только для петербуржцев. Можно заказать вывоз вторсырья у «Экотакси» или проекта «Переработкинская». У последнего есть четыре тарифа эковывоза: «Бизнес», «Соседи», «Грузовой» и «Легковой». Экоцентр принимает пластиковые бутылки, контейнеры, канистры, флаконы, крышки, пакеты, пленку, упаковку от чипсов, шоколада, соусов, журналы и многое другое (полный список читать здесь). 

Архивы пресс-служб

Шоппер 99recycle, 1600 рублей

Шоппер

Вам пакет нужен? Только если такой! Достойный оммаж легендарному магазинному пакету от 99Recycle. Шоппер выполнен в синем, желтом и красном цветах из плотной переработанной пленки, а чек — апсайкл пвх-ткани. 

Архивы пресс-служб

Стакан из бутылки Recycled, 430 рублей

Архивы пресс-служб

Кружка «С пальцем» от «Простых вещей», 900 рублей

Кружки и стаканы

Винные бутылки — не мусор! Умельцы делают из них стаканы. Посмотрите на минималистичные синие от Polbutylki. Изделия можно мыть в посудомоечной машине, греть в микроволновке. Если надоест дизайн, можно отдать в шеринговых группах, а при появлении сколов — сдать на переработку.

Глиняная кружка «С пальцем» сделана со специальным углублением (так удобнее держать сбоку — мы проверили!). Сделана она с любовью людьми с ментальными нарушениями в инклюзивных мастерских «Простые вещи». Покупая ее, вы помогаете проекту существовать, а ребятам — работать и общаться.

Сет из четырех игрушек, 3 200 рублей

Елочные игрушки от «Простых вещей», от 150 до 700 рублей

Новогодние игрушки

Игрушки из переработанного пластика Recycle Object прослужат долго, а если дизайн надоест, можно отнести их на своп или отдать в шеринговых группах. Будут греть душу и утолять зимние печали дубовые елочные украшения от инклюзивных мастерских «Простые вещи». А все потому, что сделаны с любовью по эскизам художников с ментальными нарушениями: коньки, варежки, снежинки, летающие тарелки и олени — заверните все!

Сумка Gasmask, 6000 рублей

Слинг из обрезков ПВХ от «Манифеста», 2499 рублей

Сумка 

Апсайлинг — до сих пор один из главных мировых трендов. Polyarus поддерживает культуру осознанного потребления и создает вещи из автомобильных и велосипедных камер, ремней безопасности и даже отслуживших противогазов. К слову, сумка Gasmask состоит из всех материалов одновременно. 

Еще один осознанный бренд — «Манифест». Вещи сшиты из рекламных баннеров, тентов грузовиков, парусов яхт, остатков производства и обычных пакетов. В наличии привычная классика и вещи из новых коллабораций. 

Сумка из автомобильной камеры и ремня безопасности с металлической бутылкой Polyarus, 3500 рублей

Многоразовая складная бутылка Stojo, 2990 рублей

Многоразовая бутылка для воды 

Выбираем: сумка из автомобильной камеры и ремня безопасности с металлической бутылкой Polyarus или популярная складная бутылка Stojo из пищевого силикона. Первая может стать еще и дополнением к образу, а вторую легко убрать в карман. По данным РЭО за прошлый год, ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок. На фоне этих цифр подарок выглядит ну очень полезным!

Архивы пресс-служб

Толстовка «Тут рядом», 3500 рублей

Толстовка

Обнимет и согреет, когда грустно! Толстовка классического и слегка объемного кроя из футера с вышивкой. Шрифт надписи придумал студент фонда «Антон тут рядом» Антон Харитонов. Все средства от продажи вещи пойдут на программы помощи людям с аутизмом. И главное — не отправляйте вещи в помойку ни при каких условиях! Всегда можно отнести в благотворительный магазин «Спасибо» или в комиссионку. 

Bemundolack / Shutterstock

Сертификат на посадку в Петербурге, от 1400 до 8000 рублей

Сертификат на посадку дерева

Подарить посадку дерева — оригинально, экологично и с заботой о природе! Схема простая: на сайте проекта нужно купить сертификат, получить его по электронной почте и подарить другу. Растение посадят в сезон на месте, нуждающемся в зеленых насаждениях, и прикрепят к нему бирку с номером документа. В Петербурге, например, можно посадить так саженцы лапчатки, розы, сирени, гортензии или туи (в разных регионах — разный выбор) на территории одного из социальных учреждений: детского дома, дома престарелых, центра содействия семейному воспитанию. 

Архивы пресс-служб

Столик для завтрака, 1400 рублей

Столик для завтрака

Подарок для тех, кто любит завтракать и работать в постели. Сделана с любовью в трудовых мастерских «Мастер ОК» людьми с инвалидностью по заказу проекта «Легко-Легко». Покупая эту вещь, помогаете социальной организации быть наплаву, а вместе с этим его подопечным — иметь любимую работу.

Архивы пресс-служб

Базовая футболка NNedre, 2 560 рублей

Футболка из переработанного материала

Футболка сводного кроя NNedre. Состоит на 60% из переработанного хлопка и на 40% из переработанных пластиковых бутылок (PET). Вещь не окрашена. В изделии использована ткань финской компании Pure Waste. При производстве материала используют на 99% меньше воды и выделяют на 50% меньше выбросов CO2, чем при изготовлении обычного. 

GarikProst/ Shutterstock

Электронный билет или абонемент 

Классика жанра! От абонемента в «ЛитРес» до электронных билетов на выставку-ретроспективу «Балабанов» (идет до 15 января) и спектакль Андрея Могучего «Материнское сердце» — есть, где разгуляться.

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