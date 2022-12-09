20 экологичных идей для новогодних подарков: от посадки дерева до вещей из переработанного пластика

Тарелки

Пустые винные бутылки — не мусор, а очень красивое украшение! Это доказала экомастерская Glass knight на примере менажницы. Кстати, на блюде хорошо выглядят сырные нарезки, пирожные, канапе. Экологичный и практичный подарок, так сказать, к столу.

Керамика — наше все! Долговечный, прочный, гигиеничный (и очень эстетичный!) материал. Фонд «Антон тут рядом» в новогодней коллекции представил тарелку «Тихуны» с рисунком студента фонда Сергея Тиснека. А у «Простых вещей» есть набор глиняных мисок «Три кита» — каждая выполнена вручную. Если дизайн надоест, предметы в хорошем состоянии можно отдать в шеринговых группах или знакомым. Появление дефектов — не повод выкидывать изделие в мусорку. Сделайте новую вещь вместе с проектом «Зайка-мозаика» или, если находитесь в Москве, отдайте мастерской Moroz Ceramics на переработку.