Петербург под водой, белые медведи в городах и Сочи без туристов: С чем может столкнуться Россия из-за глобального потепления?

Петербург: от подтоплений к затоплению

В долгосрочной перспективе для Петербурга важнейшим последствием глобального потепления является подъем уровня Мирового океана. Этот процесс уже идет сейчас и постепенно ускоряется.

К концу XXI века вода в Балтике поднимется сантиметров на 50 — это означает подтопление домов, стоящих на берегу Финского залива за Дамбой, равно как и пляжей в Курортном районе, а заодно и подвалов местных санаториев.

А вот в XXII веке вода в Финском заливе может подняться уже на 2—2,5 метра, что поставит перед городом необходимость строить новую дамбу. За XXIII век, при самом негативном развитии событий, уровень Балтийского моря может повыситься еще метров на 5. Что тогда делать с центром Петербурга, непонятно вообще. Разве что переносить на Пулковские высоты.

Но это дело далекого будущего. Пока же нас ждут штормовые ветра и подтопления города. Причем их причина будет даже не в подъеме уровня Мирового океана, а в быстро выпадающих осадках, с которыми перестанет справляться ливневая канализация.