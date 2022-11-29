Петербург под водой, белые медведи в городах и Сочи без туристов: С чем может столкнуться Россия из-за глобального потепления?

Росгидромет опубликовал доклад о последствиях глобального потепления для России. В нем говорится, с чем столкнется страна и как это повлияет на экономику и жизнь людей. Что же произойдет? Редакция «Собака.ru» попросила директора климатической программы WWF России, лауреата Нобелевской премии мира 2007 года Алексея Кокорина в своей колонке рассказать о наиболее важных последствиях климатических изменений для всех нас.
В самом начале разговора о последствиях глобального потепления для России надо отметить, что все они уже в той или иной мере наблюдаются. Просто не с той силой, с которой они будут заметны к середине, а уж тем более к концу века.
Нужно помнить, что климатические изменения вовсе не обязательно сказываются в повышении температуры. Это, прежде всего, увеличение интенсивности тех опасных метеорологических явлений, которые и так характерны для той или иной местности. Так что давайте посмотрим, от чего люди уже сейчас страдают в разных регионах и постараемся понять, что может произойти через несколько десятилетий.
Петербург: от подтоплений к затоплению
В долгосрочной перспективе для Петербурга важнейшим последствием глобального потепления является подъем уровня Мирового океана. Этот процесс уже идет сейчас и постепенно ускоряется.
К концу XXI века вода в Балтике поднимется сантиметров на 50 — это означает подтопление домов, стоящих на берегу Финского залива за Дамбой, равно как и пляжей в Курортном районе, а заодно и подвалов местных санаториев.
А вот в XXII веке вода в Финском заливе может подняться уже на 2—2,5 метра, что поставит перед городом необходимость строить новую дамбу. За XXIII век, при самом негативном развитии событий, уровень Балтийского моря может повыситься еще метров на 5. Что тогда делать с центром Петербурга, непонятно вообще. Разве что переносить на Пулковские высоты.
Но это дело далекого будущего. Пока же нас ждут штормовые ветра и подтопления города. Причем их причина будет даже не в подъеме уровня Мирового океана, а в быстро выпадающих осадках, с которыми перестанет справляться ливневая канализация.
Сочи без туристов в июле
Глобальное потепление ударит также и по традиционным центрам летнего отдыха. К примеру, по курортам Краснодарского края. Волн жары летом будет там значительно больше, а сами они станут тяжелее.
В результате ездить в Сочи в июле или августе будет уже далеко не так комфортно. Вряд ли кто-то будет рад провести отпуск в жаре под 40—45 градусов.
Впрочем, традиционным средиземноморским курортам будет еще тяжелее. Там температура подскочит сильнее, на что наложится еще и нехватка воды. Причем эти проблемы коснутся всех стран региона от Марокко до Армении. Там засухи, которые считаются сейчас сильными, станут нормальной ежегодной картиной.
Сельское хозяйство на юге будет вести сложнее
Глобальное потепление по-разному влияет на традиционные сельскохозяйственные регионы страны. Так в Сибири ситуация может остаться сравнительно благоприятной для посевов, а вот на юге Европейской части России все будет гораздо сложнее. Уже сейчас засухи нередки в Ставропольском крае, Волгоградской, Астраханской областях. С годами они будут случаться все чаще.
Нам надо будет переориентировать сельское хозяйство на то, что главной житницей станет уже не Краснодарский край или Ростовская область, а Центральное Черноземье. Хотя негативные погодные явления, безусловно, будут случаться и там.
При этом на земли севернее Черноземья надежд мало. Хотя там станет теплее, почвы останутся бедными. Чтобы там нарос слой гумуса, как в районе Краснодара, потребуются столетия, а может и тысячелетия. Конечно, заботливый дачник в Ленинградской области уже сейчас может унавозить землю и выращивать если не ананасы, то сливы. Но заморозки никто не отменял. Если температура падает ниже определенного уровня, то нужно все бросать и укрывать растения специальным теплоизоляционным материалом в три слоя. На шести сотках это можно реализовать, а вот на десятках гектар — нет.
Так что нам придется прикладывать много усилий и ума, чтобы сохранить общую урожайность по стране на прежнем уровне. В противном случае, продовольствия будет меньше, а стоить оно будет, естественно, дороже.
Навигация по Севморпути станет еще непредсказуемее
Часто можно услышать — глобальное потепление откроет для России круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что сделает его главным судоходным направлением для перевозки товаров из Европы в Азию. Но это немного наивное представление.
Да, на западе Арктики — от Мурманска до Таймыра — море уже почти чистое, льдов сравнительно мало. Но на востоке — от Таймыра до Чукотки — ситуация намного сложнее. Расширение навигации там хотя бы до полугода ожидается только лет через 30. При этом межгодовые перепады станут еще выше. То есть в каком-нибудь 2052 году навигация будет 8 месяцев, а через год никто вообще без мощных ледоколов не сможет пройти из-за таких сильных льдов, какие мы сейчас редко наблюдаем. Прибавьте к этому рост количества штормов, более сильные ветра и метели... В результате, планировать навигацию, заключать длинные контракты, будет куда сложнее, чем в случае с транспортными путями в южных морях.
Конечно, к концу века льды растают до такой степени, что уж полгода навигация от Мурманска до Чукотки точно будет возможна. Но и здесь есть нюанс, к тому времени ото льдов освободится также Северо-Западный проход из Европы в Азию через побережье Канады. Сейчас он практически недоступен, но глобальное потепление действует и там. При этом он короче нашего, а, следовательно, экономически эффективнее. Так что конкурировать на рынке перевозки морских грузов станет не проще, а, вероятно, даже сложнее.
Белые медведи в городах и тюлени на грани вымирания
Конечно, коснется все происходящее и биоразнообразия. Уже не стоит вопрос о том, можем ли мы лишиться каких-то видов из-за изменения климата. Скорее стоит говорить, что при правильно предпринятых мерах мы можем их не лишиться.
Так, засухи поставят под вопрос жизнь сайгаков на юге страны. Рост средней температуры на севере в свою очередь создаст проблемы для белых медведей. Животные сейчас не все уходят по льду в океан вслед за их главной пищей —тюленями, а остаются на берегу. Здесь им «проще» не охотиться на моржей и другую живность, а выходить в поселки, где они охотятся в лучшем случае на помойки, а в худшем — на людей (такие случаи, увы, мы время от времени встречаем в новостях). Эту проблему можно решить, но к этому опять же потребуется приложить усилия.
Еще хуже придется тюленям, в Белом море их, скорее всего, не останется. Для выращивания потомства им нужен лед, который год от года становится слабее. Что касается балтийской нерпы, тут ситуация не менее тяжелая. Крепкий лед в Финском заливе будет встречаться все реже. Так что если мы хотим сохранить популяцию этих животных, то придется изготавливать искусственные платформы, где они могли бы выкармливать своих детенышей.
Вечная мерзлота будет таять все активнее
В России очень много вечной мерзлоты, которая неравномерно распределена по территории страны. Чем сильнее разогревается планета, тем активнее мерзлота тает. Это создает целый ряд проблем. Во-первых, многие объекты построены на мерзлоте, ее таяние приводит к повреждениям или даже разрушению этой инфраструктуры. Однако это, можно сказать, локальные проблемы.
На первое место выходит другое последствие — вечная мерзлота хранит в себе огромное количество парниковых газов: углекислого газа и метана. Когда она тает, то отдает эти газы в атмосферу, усиливая парниковый эффект. Уже сейчас этот процесс в России и Канаде дает такое же количество выбросов СО2, что и вся экономика Японии. К концу века в худшем случае он может так усилиться, что вечная мерзлота будет отдавать столько же парниковых газов, сколько производят заводы и транспорт Китая!
Что это значит? Сейчас леса и другие экосистемы России поглощают антропогенного CO2 больше, чем производит наша промышленность. Однако, если процесс таяния вечной мерзлоты будет усиливаться, то все это будет наоборот. Страна за счет энергетики, транспорта, заводов и вечной мерзлоты будет выбрасывать парниковых газов много больше, чем ее природа способна будет поглотить. Что еще больше будет способствовать глобальному потеплению.
Наводнения на Дальнем Востоке будут сильнее
Наводнения в бассейне Амура и на других Сибирских реках уже сейчас составляют большую проблему. Чем дальше, тем они будут становиться сильнее и чаще. Давать точные прогнозы здесь сложно, но то, что уже сейчас нужно думать, как защитить людей от разрушительных разливов рек, это несомненно.
Все города, предприятия, поселки, другие объекты, которые находятся вблизи берега должны быть соответствующим образом защищены. Иначе последствия могут быть очень тяжелыми.
Лесные пожары станут еще вероятнее
Конечно, основной причиной лесных пожаров в России (да и не только) является вовсе не погода, а человеческая небрежность. Однако климатические предпосылки для возникновения огня в лесу будут только нарастать.
Это значит, что каждый непотушенный костер, небрежно брошенная спичка или стеклянная бутылка, брошенная на траву, скорее приведут к возгоранию. А любой очаг возгорания с большей вероятностью выльется в стихийное бедствие.
Хорошая новость в том, что пока запас тех мер, которые мы можем предпринять, чтобы предотвратить крупные лесные пожары, много больше, чем будущее влияние климата. Так что, если принять правильные, активные и крупномасштабные меры, то площадь пожаров будет не больше, чем сейчас, а даже меньше.
Директор климатической программы WWF России:
«Потепление климата — реальность, к которой нам предстоит приспособиться. Если мы приложим руки, голову, деньги к адаптации, то наша жизнь изменится не так сильно. Конечно, при условии, что мы сможем сократить выбросы парниковых газов, а в будущем прийти к углеродной нейтральности.
Если же этого достичь не удастся, то жизнь на планете изменится кардинальным образом. Конечно, конца цивилизации не случится, но, последствия будут очень тяжелыми. К примеру, на месте Петербурга будет море, а курорты Краснодарского края станут засушливой степью».
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