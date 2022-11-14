Исследование: к концу века аномальная жара будет убивать около 90 тысяч европейцев ежегодно

«Без мер по адаптации в случае сценария глобального потепления на 3 градуса к 2100 году до 90 000 европейцев ежегодно будут умирать от сильной жары. При удержании глобального потепления на уровне 1,5 градусов — до 30 000», — говорится в сообщении.

Кроме того, изменения климата в Европе могут вызывать вспышки малярии и лихорадки денге — болезней, которые в основном возникают в жарких странах. Ученые также полагают, что возможно и появление холеры из-за нагрева вод Балтийского моря.

Напомним, что в Европе в 2022 году из-за аномальной жары скончалось 15 тысяч человек. С 1980-го по 2020-й год из-за волн жары умерло 129 тысяч европейцев.