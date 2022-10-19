«Спасибо!» проведет поп-ап «Ремонтное кафе», где можно починить или кастомизировать вещи

Как говорят организаторы акции, «Ремонтное кафе» — это «гарантирующее дружественную обстановку» пространство, в котором люди передают друг другу опыт по починке вещей. Поп-ап пространство откроется 22 октября в экоцентре «Сборка» на Лиговском проспекте — сюда можно принести свои вещи, которые требуют восстановления.

Помощь в продлении жизни вещей окажет Татьяна Болотова — она владеет швейными навыками, просвещает в опросах апсайклинга и сама занимается переделкой из старого в новое около 20 лет. В рамках «Ремонтного кафе» девушка покажет, как использовать карманы от джинсов, не отпарывая их, поможет справиться с дырками, пятнами и небольшими дефектами на одежде, а также расскажет, как использовать в качестве заплаток срезанные лейблы и вырезанные из изношенных вещей принты.

Совместно с Дарьей Саммерман из арт-комьюнити «Перебор» петербуржцы могут расписать свою потерявшую прежний вид одежду, превращая старое, забытое и ненужное в нечто волшебное и любимое. Вместе с волонтером Яной, которая работает с натуральными материалами, можно будет научиться тому, как сделать из старой вещи новую: добавить карманы, петельки, пуговицы и другие элементы, ушить на размер или в определенных местах. Также девушка познакомит со швейной машинкой и поможет в выборе подходящих материалов для шитья.

Мастер Денис — парень с Лиговки, который интересуется ремонтом вещей и практикует его: от штопания носков и изготовления елочных игрушек из ламп накаливания до починки и восстановления техники и электроники. В рамках акции он покажет, как отремонтировать удлинители и наушники: можно будет попрактиковаться в разборке, сборке и паянии. Еще одна участница «Ремонтного кафе» — чайная искусница Света, которая познакомит с разными сортами чая, расскажет о тонкостях его выбора, а также проведет полноценную чайную церемонию.

«Ремонтное кафе» от благотворительного магазина «Спасибо!» пройдет 22 октября в пространстве экоцентра «Сборка» на Лиговском проспекте, 50Т. Начало в 14:00, для участия необходима регистрация.

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