«Почта России» начнет принимать вторсырье на переработку

«Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника. Батарейки не совсем наш профиль, но если Росатом присоединится, то будем рады видеть коллег. […] Попробуем в рамках одной достаточно большой компании сделать пример экономики замкнутого цикла», — приводит ТАСС слова генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Компания станет финансовым и технологическим партнером по созданию мощностей, позволяющих также перерабатывать во вторсырье отходы и самой почты. После этого из него планируют производить необходимые для нужд отделений связи элементы.

Запустить сбор вторсырья на базе отделений «Почты России» планируется «в пределах года» — в 2023-м.

Напомним, в следующем году «Почта России» также планирует запустить эксперимент по бондовым складам. Проект позволит получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее: они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара.