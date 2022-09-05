«Пока мы в дискуссии по законопроекту [«О проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина из винограда, выращенного на территории России, с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в интернете»], и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Могу выразить уверенность, что мы проект запустим. В апреле следующего года, думаю, будут первые отправки. Мы технологически готовы», — заявил в интервью РБК генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Основные параметры к доставке, по словам Акимова, не изменились от первоначальной концепции. Приобрести алкоголь смогут только совершеннолетие и только через специализированную витрину, где будут представлены только российские напитки. Сама доставка будет осуществляться не раньше, чем через 24 часа.

Как пишет РБК, после после эфира программы с участием Максима Акимова в пресс-службе «Почты России» уточнили, что сроков запуска проекта по торговле алкоголем пока нет. Аналогичная информация поступила от пресс-службы компании и в редакцию «Собака.ru»: в апреле запустятся бондовые склады, а не доставка вина. «Почта планирует запустить эксперимент по бондовым складам в апреле 2023 года. Проект позволит получать самые популярные импортные товары из интернет-магазинов в несколько раз быстрее: они будут храниться в специальных зонах на территории России, а процедуру таможни проходить уже после заказа товара», — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Другой проект «Почты России», от которого компания не собирается отказываться — доставка грузов и корреспонденции беспилотниками. Однако его реализацию «сковывает небогатый пока выбор аппаратов отечественного производства». «Мы надеемся, что наша промышленность здесь будет двигаться быстрее. […] Мы считаем, что и качество [отечественных] машин, и их предложение по количеству пока от нашего запроса далеко. И я даже не обсуждаю сейчас стоимость летного часа и не трогаю коммерческую эффективность этой перевозки», — отметил Акимов.

Начать в качестве эксперимента продажу российских вин «Почтой России» в апреле 2021 года поручил президент Владимир Путин. Тогда планировалось, что запуск состоится в июне-декабре в двух регионах — Московской области и Мордовии. Позже сроки перенесли на апрель 2022 года, также изменили географию эксперимента — он должен был пройти в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Предполагалось, что купить через «Почту России» можно будет продукцию 25 крупнейших отечественных производителей вина.