В Арктике начала работу российская полярная станция «Северный полюс-41»

«Ледостойкая платформа "Северный полюс" пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на "большую землю". Со льда ушла первая метеосводка», – сообщили в пресс-службе.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров отметил, что наблюдения российских ученых будут использованы для обеспечения безопасной навигации по Северному морскому пути. Полученные данные также помогут отслеживать климатические изменения.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, которая проводится с 1937 года. В 2013 году программу пришлось приостановить из-за таяния льдов в Арктике. При этом впервые ученые работают на новейшей ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс», не имеющей аналогов в мире, рассказали в институте. Судно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром.