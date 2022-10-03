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В Арктике начала работу российская полярная станция «Северный полюс-41»

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В Северном Ледовитом океане начала работу российская дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41». В Арктику отправилась команда ученых из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Работа экспедиции была приостановлена в 2013 году из-за таяния льдов.

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«Ледостойкая платформа "Северный полюс" пришвартована к кромке ледового поля площадью около 42 квадратных километров, на лед выгружено научное оборудование, транспорт и техника. Ученые развернули первые полевые научные лаборатории и отработали передачу данных на "большую землю". Со льда ушла первая метеосводка», – сообщили в пресс-службе.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров отметил, что наблюдения российских ученых будут использованы для обеспечения безопасной навигации по Северному морскому пути. Полученные данные также помогут отслеживать климатические изменения.

Экспедиция «Северный полюс-41» станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, которая проводится с 1937 года. В 2013 году программу пришлось приостановить из-за таяния льдов в Арктике. При этом впервые ученые работают на новейшей ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс», не имеющей аналогов в мире, рассказали в институте. Судно станет для полярников одновременно транспортом, домом, научно-исследовательским центром.

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