В России планируют постепенно отказываться от одноразовых товаров из пластика

В 2025 году в России будут постепенно отказываться от одноразового товара из пластика. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.
По словам Абрамченко, от упаковки, которую нельзя переработать, необходимо избавляться, а товары из пластика следует заменить более экологичными. «Сейчас законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — добавила она.
Также Абрамченко заявила, что ключевые цели — это 49% упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100% норматив утилизации.
Напомним, около 75% населения Земли высказываются за отказ от всех одноразовых пластиковых изделий и предлагают их запретить. Такие данные получили из опроса IPSOS. Члены ООН готовят соглашение о сдерживании растущего загрязнения пластиком.
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