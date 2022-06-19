В России планируют постепенно отказываться от одноразовых товаров из пластика

По словам Абрамченко, от упаковки, которую нельзя переработать, необходимо избавляться, а товары из пластика следует заменить более экологичными. «Сейчас законопроект о вступлении в силу основной нормы, которая и была предметом дискуссии горячей, когда будет 100% введен норматив утилизации упаковки, — это 2025 год», — добавила она.

Также Абрамченко заявила, что ключевые цели — это 49% упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100% норматив утилизации.