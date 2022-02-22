Около 75% людей на планете выступают за полный запрет одноразового пластика

Подобный опрос проводился в 2019 году. Тогда за отказ от одноразового пластика выступали 71%. Также из исследования стало известно, что за три года выросло количество тех, кто использует продукты с меньшим содержанием пластика, с 75% до 82%. В опросе приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран.

Из документов IPSOS следует, что 85% респондентов по всему миру считают, что производители и ритейлеры должны нести ответственность за повторное использование и переработку пластиковой упаковки. В 2019 году об этом сообщали 80% опрошенных.

Члены ООН на конференции, которая пройдет в Найроби, должны принять решения по борьбе с пластиковыми отходами. Договоренности, которые достигнут в ходе встречи, могут стать самыми важными после Парижского соглашения об изменении климата от 2015 года, отмечает издание.

«Люди по всему миру ясно выразили свое мнение. Теперь правительствам предстоит принять глобальный договор по теме пластика, чтобы мы могли устранить загрязнение», — цитирует издание генерального директора «Всемирного фонда дикой природы» (WWF) Марко Ламбертини.

Окончательная доработка проекта по борьбе с одноразовым пластиком потребует не менее двух лет. Активнее всего запрет поддерживают Колумбия, Мексика и Индия.

Напомним, в России могут ввести обязательную сортировку мусора. Соответствующий законопроект, цель которого — повысить уровень использования отходов в хозяйственной деятельности, рассмотрит Государственная дума.