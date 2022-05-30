В России создали отечественный аналог Greenpeace — первый национальный экологический фонд

Созданный национальный экологический фонд будет заниматься поддержкой и развитием экологических инициатив, а также «объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций». Основными направлениями деятельности фонда станет построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

«Это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны», — заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический фонд. Уверена, что «Компас» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.