18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В России создали отечественный аналог Greenpeace — первый национальный экологический фонд

Поделиться:

В России создан первый национальный экологический фонд «Компас». Предполагается, что отечественный аналог Greenpeace «объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций».

Созданный национальный экологический фонд будет заниматься поддержкой и развитием экологических инициатив, а также «объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций». Основными направлениями деятельности фонда станет построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

«Это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны», — заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический фонд. Уверена, что «Компас» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности», — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В Петербурге и Ленобласти представили проект обращения с отходами на ближайшие 10 лет. Разбираемся, что с ним не так

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: