В Петербурге и Ленобласти представили проект обращения с отходами на ближайшие 10 лет. Разбираемся, что с ним не так

Авторы проекта предложили разбить мусорную реформу на два этапа общей продолжительностью в 10 лет. Концепция предполагает, что по итогам первого периода (до 2023 года) обработке с последующей утилизацией и обезвреживанием будет подвергаться не менее 70% образуемых отходов в Ленобласти и не менее 30% — в Петербурге. А по окончанию второго (до 2031 года) — 100 процентов. Но хочу обратить внимание, что минимум половина этой массы будет захоронена на полигонах.

В документе отсутствует техническое задание, поэтому нельзя определить, какие цели ставили перед собой авторы. Но, например, по наличию в тексте понятия «неперерабатываемые отходы» можно предположить, что не было установки создать систему безотходной переработки отходов (без использования полигонов). Уже этого аргумента достаточно, чтобы признать концепцию устаревшей.