В Петербурге и Ленобласти представили проект обращения с отходами на ближайшие 10 лет. Разбираемся, что с ним не так

В начале февраля Невский экологический оператор представил проект по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти. В нем подробно описан план, как будут бороться с мусором в ближайшие 10 лет. «Собака.ru» вместе с председателем Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком и представительницей экологического движения «РазДельный сбор» Анной Смирновой разбирает спорные вопросы и рассказывает, как на него повлиять.
Что происходит?
В начале февраля Смольный сообщил о готовности концепции по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти. Ее подготовил АО «Невский экологический оператор» (НЭО). В документе (там 415 страниц!) детальной описано, как в ближайшие 10 лет планируют разделять отходы, что с мусоросжиганием и сколько мощностей для обработки мусора понадобится. Главами регионов он пока не утвержден, сейчас идут общественные обсуждения. С текстом проекта можно ознакомиться здесь.
Какие вопросы вызывает проект?
Юрий Шевчук
Председатель Экологического совета при губернаторе Ленобласти, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест»
Авторы проекта предложили разбить мусорную реформу на два этапа общей продолжительностью в 10 лет. Концепция предполагает, что по итогам первого периода (до 2023 года) обработке с последующей утилизацией и обезвреживанием будет подвергаться не менее 70% образуемых отходов в Ленобласти и не менее 30% — в Петербурге. А по окончанию второго (до 2031 года) — 100 процентов. Но хочу обратить внимание, что минимум половина этой массы будет захоронена на полигонах.
В документе отсутствует техническое задание, поэтому нельзя определить, какие цели ставили перед собой авторы. Но, например, по наличию в тексте понятия «неперерабатываемые отходы» можно предположить, что не было установки создать систему безотходной переработки отходов (без использования полигонов). Уже этого аргумента достаточно, чтобы признать концепцию устаревшей.
В проекте не предполагается разбивка отходов по фракциям, переработка которых возможна в Петербурге и в Ленобласти. Также нет информации о самих переработчиках вторсырья и их требованиям к отходам, поэтому невозможно предсказать мощности мусороперерабатывающих заводов. Отсутствуют сведения о решении по программе «опасных отходов» первого и второго класса, а это означает, что особо опасные отходы по-прежнему будут попадать вместе с общим потоком ТКО (твердыми коммунальными отходами. — Прим. ред.) на полигоны.
Разработчики предлагают дополнительно открыть три новых мусороперерабатывающих предприятия в Ленобласти — Островское, Дубровка, Брандовка. Ради их строительства хотят перевести земли лесного фонда под земли промышленного назначения. А это дополнительная нагрузка на экологию. Как и зачем размещать объекты в пригородах — местах массового отдыха и выращивания сельскохозяйственной продукции — вопрос открытый. Причем мусороперерабатывающими эти предприятия являются только по названию — на самом деле это обычные полигоны, снабженные сортировками по выделению вторичного сырья.
Более того, авторы открыто саботируют планы по отказу от полигонного захоронения: например, в документе не учли объект «Селект-Энерджи», который планирует за счет собственных средств организовать комплекс по переработке отходов без размещения «хвостов» (отходов, которые не отобрали в процессе сортировки. – Прим. ред).
Пока концепция глубоко устаревшая. Она не предусматривает решения проблемы по обращению с отходами, а только стимулирует ее развитие. Что делать? Для начала необходимо сменить авторов проекта, четко сформулировать техническое задание и взять за основу проект «Селект Энерджи», предполагающий безотходное производство, и тиражировать его.
Проект совершенно не соответствует российскому законодательству в области обращения с отходами. Согласно 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления», на первом месте для государства — предотвращение образования отходов, организация раздельного сбора. А настоящая концепция, представленная «Невским экологическим оператором», не только не предусматривает уменьшение количества отходов, но и приводит к их увеличению. Авторы проекта абсолютно игнорируют имеющуюся систему многофракционного сбора и предлагают использовать неэффективную двухпоточную систему сортировки отходов, как в Москве — где в серый бак собирают вместе металл, стекло, бумагу и пластик, а в синий — смешанный мусор и органику — их потом досортировывают в дорогих комплексах по типу КПО «Восток». Это приведет к массовому образованию «хвостов». Создатели концепции предлагают их сжигать и преобразовывать в RDF- и SRF-топливо — топливо из мелко порубленных отходов любых пластиков, резины, текстиля и других горючих материалов (это то же мусоросжигание со всеми выбросами и опасностями).
Кроме того, разработчики концепции предлагают построить пять мусоросортировочных комплексов, где будут производить то само топливо — из смешанных отходов. Это дорого, но если направить внимание и усилия на предотвращение образования отходов (например, унификацию упаковки), то не нужно будет тратить деньги налогоплательщиков на строительство и постоянное обслуживание КПО. Считаю, проект либо не примут, либо он просто не будет работать. Пока складывается ощущение, что правительство региона не желает заниматься проблемой всерьез. Призываем всех направлять свое мнение о проекте и замечания к нему до 18 февраля.
Как повлиять?
До 18 февраля включительно петербуржцы и жители Ленобласти могут оставить замечания и предложения по проекту, позвонив на горячую линию 7 (812) 219-28-62 (с понедельника по субботу с 8:00 до 20:30, в воскресенье — с 10:00 до 17:00) или, написав на электронную почту concept@spb-neo.ru.
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