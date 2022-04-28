В России разрешат выпускать автомобили экологического класса «Евро-0». Чем это опасно?

Экологический класс двигателей «Евро-0» — это экологический стандарт, который присваивается двигателю в зависимости от уровня выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах: от оксидов азота и углерода до мелкодисперсной пыли. Чтобы снижать выбросы от сжигания бензина и дизеля, применяются разные технологические решения: катализаторы, фильтры и прочие системы. Соответственно, чем сложнее системы и ниже уровень выбросов, тем выше экологический класс. «Евро-0» — те двигатели, где содержание токсичных веществ наибольшее среди остальных классов, а некоторые вещества даже не регламентируются, например, в сравнении с «Евро-6» — это концентрация токсичных веществ в выхлопе увеличивается в разы. Сейчас машин с классом двигателей «Евро-0» практически нет. Это те самые автомобили, которые существовали еще в начале 1990-х, если не раньше. Основной экологический класс, который еще остался в России — «Евро-3». Новые автомобили, которые производят во всем мире, имеют класс «Евро-6».

Главным источником загрязнения воздуха в городах (особенно в крупных) остается автотранспорт, в особенности — личный. Чем больше автомобилей с низком экологическим классом, тем больше в атмосферу попадает выбросов, тем больше будет концентрация токсичных веществ. Это напрямую влияет на здоровье жителей. Например, оксиды азота и серы, выделяющиеся при сжигании топлива воздействуют на слизистые оболочки, раздражают их, снижают иммунитет, а мелкодисперсная пыль способна проникать не только в легкие, но и в кровь, увеличивает риск появления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, порядка 90% жителей разных городов дышит небезопасным воздухом — и главная причина — автотранспорт.

Двигатели любого экологического класса выделяют парниковые газы: чем больше сожжено топлива, тем больше парниковых газов выделяется в атмосферу. Поэтому основная цель сейчас — перевести не на высокий экологический класс, а отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания — весь мир сейчас находится на этой стадии. Выпуск двигателей класса «Евро-0» — то, что абсолютно противоречит оздоровлению городской среды и тем целям, которые правительство ставило перед собой ранее: в частности — федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и даже санитарно-эпидемиологическим нормам. То есть в настоящее время мы должны обсуждать не снижение экологического класса, а переходить на следующий этап — электротранспорт, развивать средства малой мобильности и делать городскую среду более доступной и здоровой.