Обязательная экоэкспертиза и охрана озера Байкал: в законопроект о застройке заповедных территорий внесли поправки

Согласно новой версии законопроекта, изымать из региональных ООПТ (особо охраняемых природных территорий), как и раньше, можно только для строительства БАМа и Транссиба.

Экологическая экспертиза остается необходимой для строительства на всех федеральных ООПТ, кроме объектов магистральной инфраструктуры.

В законе «Об охране озера Байкал» отдельно отмечено, что «применение указанных в настоящей статье особенностей к видам деятельности, не связанным с таким увеличением пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, не допускается».

Добавлен отдельный пункт о том, что положения федерального закона не применяются в целях строительства объектов социальной и промышленной инфраструктуры на землях, на которых расположены защитные леса и особо охраняемые природные территории.

«К сожалению, в законопроекте осталась возможность строительства объектов магистральной инфраструктуры, включая магистральные трубопроводы, на федеральных ООПТ без экологической экспертизы. [..] Тем не менее, в таком виде законопроект в гораздо меньшей степени угрожает уникальной системе ООПТ и озеру Байкал», — отмечают экологи российского отделения Greenpeace.