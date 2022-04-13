Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий. Экологи разбирают, чем это чревато для нас

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий поправки в Градостроительный кодекс, законы «Об особо охраняемых территориях», «Об экологической экспертизе» и «Об охране озера Байкал» и в еще 6 законодательных актов. «Собака.ru» вместе с руководителем проекта по ООПТ российского отделения Greenpeace Михаилом Крейндлиным и председателем Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком рассказывает, что не так с законопроектом, какие есть альтернативы и как на него еще можно повлиять.
О чем речь?
На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит поправки в Градостроительный кодекс, законы «Об особо охраняемых территориях», «Об экологической экспертизе» и «Об охране озера Байкал» и в еще 6 законодательных актов. Депутаты предлагают разрешить вырезать земельные участки в заповедниках, федеральных заказниках и других особо охраняемых природных территориях под строительство объектов любой инфраструктуры (конкретики в законопроекте нет) и при этом не проводить экологическую экспертизу.
Что говорят экоактивисты?
Михаил Крейндлин
Руководитель проекта по ООПТ российского отделения Greenpeace:
«Этот законопроект формально вносит изменения в 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятый в 2020-м. Изначально он предполагал расширение инфраструктуры БАМа и Транссиба за счет рубок на Байкальской природной территории. Аппетиты росли — и в процессе второго чтения закон распространили на все объекты транспортной инфраструктуры: то есть это строительство железных дорог, портов и так далее. При всем этом уже тогда было несколько поправок в важные природоохранные законы: "Об особо охраняемых территориях", "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал". Их смысл был в том, что для строительства БАМа и Транссиба разрешалось изменять границы региональных особо охраняемых природных территорий. Кроме того, поправками была отменена экологическая экспертиза для региональных особо охраняемых природных территорий и для центральной экологической зоны Байкала.
Сейчас законопроект вносит изменения в тот самый 254-ФЗ и другие нормы, связанные с ним. Суть их в том, что теперь это все касается не только БАМа и Транссиба, но и разрешается строительство инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях федерального, местного и регионального значения. Какая эта инфраструктура будет? Тоже непонятно. Получается, в заказнике можно построить полигон как объект инженерной инфраструктуры или горнолыжный курорт как объект спортивной инфраструктуры. Кроме того, теперь ни на федеральных, ни на региональных ООПТ не будут проводить экологическую экспертизу. А здесь нужно вспомнить еще один момент — вице-премьер Марат Хуснуллин запретил выдавать отрицательные заключения государственной экспертизы проектной документации — то есть той, которая заменяет экологическую экспертизу. Что получается? Экологическая экспертиза по закону не проводится, а государственная — не может выдать отрицательное заключение: стройте что угодно и где угодно. Мы можем получить вполне себе аварии, как в 2020-м в Норильске. Также необходимо понимать, что ООПТ занимают всего 12,5 % территории нашей страны, соответственно с принятием законопроекта они будут еще уменьшаться и неизвестно насколько. Строительство инфраструктуры приведет к фрагментации или прерыванию путей миграции или обитания редких животных. В центральной экологической зоне Байкала, например, можно будет проводить рубки для строительства любых объектов и без какой-либо экологической экспертизы. Это все крайне опасные нормы, которые прошли уже первое чтение. Мы предлагаем поправки в три закона — "Об особо охраняемых территориях", "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал" — из этого законопроекта».
Юрий Шевчук
Председатель Экологического совета при губернаторе Ленобласти, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый крест»:
«Люди, планирующие у нас экономику, малоталантливые, к сожалению. Дело в том, что при нормальном использовании особо охраняемых природных территорий можно получить больше денег, чем при застройке участков ООПТ. С застройки деньги пойдут куда? Частным фирмам-застройщикам, да еще земельный налог будут платить в местные муниципальные образования, потому что он — одна из основных доходных частей бюджета. На самом деле это очень смешно: получается, у России земли настолько мало, что мы вынуждены использовать ООПТ. Хотя повторюсь, заповедники, заказники и другие территории можно использовать как рекреационные территории и иметь куда больший доход. Кроме того, болота, например, которые в Ленинградской области составляют большую долю ООПТ, обладают огромным потенциалом поглощения и удержания углекислого газа. Если мы не выйдем из международных соглашений, касающихся уменьшения углеродного следа, то мы можем на болотах ООПТ заработать солидные деньги. Вскоре законопроект должны отправить в местные органы власти, мы также будем вносить в него свои поправки, в основном касающиеся порядка использования ООПТ не с целью охраны природы. Хотелось бы, чтобы такое "использование" осуществлялось только в исключительных случаях».
Как повлиять?
Свои замечания и отзывы на законопроект можно отправить направить до 14 апреля до 16:00 на почту Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (eco@duma.gov.ru) и на почту Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (stroy_gkh@duma.gov.ru). Примерный текст обращения можно посмотреть здесь.
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