Госдума приняла в первом чтении законопроект о застройке заповедных территорий. Экологи разбирают, чем это чревато для нас

«Этот законопроект формально вносит изменения в 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятый в 2020-м. Изначально он предполагал расширение инфраструктуры БАМа и Транссиба за счет рубок на Байкальской природной территории. Аппетиты росли — и в процессе второго чтения закон распространили на все объекты транспортной инфраструктуры: то есть это строительство железных дорог, портов и так далее. При всем этом уже тогда было несколько поправок в важные природоохранные законы: "Об особо охраняемых территориях", "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал". Их смысл был в том, что для строительства БАМа и Транссиба разрешалось изменять границы региональных особо охраняемых природных территорий. Кроме того, поправками была отменена экологическая экспертиза для региональных особо охраняемых природных территорий и для центральной экологической зоны Байкала.

Сейчас законопроект вносит изменения в тот самый 254-ФЗ и другие нормы, связанные с ним. Суть их в том, что теперь это все касается не только БАМа и Транссиба, но и разрешается строительство инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях федерального, местного и регионального значения. Какая эта инфраструктура будет? Тоже непонятно. Получается, в заказнике можно построить полигон как объект инженерной инфраструктуры или горнолыжный курорт как объект спортивной инфраструктуры. Кроме того, теперь ни на федеральных, ни на региональных ООПТ не будут проводить экологическую экспертизу. А здесь нужно вспомнить еще один момент — вице-премьер Марат Хуснуллин запретил выдавать отрицательные заключения государственной экспертизы проектной документации — то есть той, которая заменяет экологическую экспертизу. Что получается? Экологическая экспертиза по закону не проводится, а государственная — не может выдать отрицательное заключение: стройте что угодно и где угодно. Мы можем получить вполне себе аварии, как в 2020-м в Норильске. Также необходимо понимать, что ООПТ занимают всего 12,5 % территории нашей страны, соответственно с принятием законопроекта они будут еще уменьшаться и неизвестно насколько. Строительство инфраструктуры приведет к фрагментации или прерыванию путей миграции или обитания редких животных. В центральной экологической зоне Байкала, например, можно будет проводить рубки для строительства любых объектов и без какой-либо экологической экспертизы. Это все крайне опасные нормы, которые прошли уже первое чтение. Мы предлагаем поправки в три закона — "Об особо охраняемых территориях", "Об экологической экспертизе" и "Об охране озера Байкал" — из этого законопроекта».