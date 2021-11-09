Инструкция по раздельному сбору: что и куда сдавать в Петербурге

После мусорной реформы многим горожанам сложно разобраться, что делать, если возле дома нет специальных баков для разных фракций, и как утилизировать все: от электронных сигарет до пищевых отходов? «Собака.ru» совместно с экологическим сервисом «+1Город» составила подробное руководство по раздельному сбору для петербуржцев, а также поговорила с основателем центра «Переработкинская» Александром Широбоковым о том, почему выбор регионального оператора по обращению с отходами в рамках мусорной реформы — неудачная затея.
Как организовать раздельный сбор дома?
Если во дворе есть только баки для смешанных отходов и второсырья, тогда поставьте в квартире два ведра: в одно — собирайте макулатуру, алюминий, стекло и те виды пластика, которые принимает ваш оператор, а в другое — пищевые отходы. Если контейнеры для мусора разделены по видам, тогда понадобится четыре разных коробки для каждой фракции.
Как разобраться с маркировками пластика?
Чтобы обычным пользователям было проще разобраться в видах вторсырья, была придумана система нумерации.
PET 1 — полиэтилентерефталат (бутылки для напитков). Это самый популярный вид пластика.
HDPE 2 — полиэтилен высокой плотности (упаковка для бытовой химии, канистры, крышки).
ПВХ 3 — поливинилхлорид (оконные рамы, шторки для душа, скатерти, одежда). Он практически не принимается на переработку, поэтому лучше отказаться от него, а если это невозможно, использовать продукт из поливинилхлорида как можно дольше.
LDPE 4 — полиэтилен низкой плотности (пакеты и пищевая пленка). Практически нигде не принимается на переработку, поэтому лучше использовать многоразовые сумки и тканевые фруктовки, а пленку заменить на восковые салфетки, которые можно найти в эко-магазинах.
PP 5 — полипропилен (многоразовые контейнеры для еды, пакеты для салатов и бакалеи). Зачастую принимается на переработку большинством операторов ТБО, но для полной уверенности лучше сдавать в экоцентр, так как на досортировке этот вид пластика могут перепутать с полиэтиленом и не отправить на переработку.
PS 6 — полистирол (одноразовая посуда). Он опасен при нагревании и практически не принимается на переработку. Его можно заменить другими видами пластика.
PC — поликарбонат ( 19-литровые бутылки для воды и стройматериалы). Обычно предметы из этого материала забирают изготовители и перерабатывают.
Что делать с макулатурой?
Обычно в экоцентры и специальные баки можно сдать картон, гофрокартон, книги, глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, почту, крафт. Мокрый и грязный материал нигде не примут на переработку. Поэтому необходимо его упаковать в отдельный пластиковый пакет и хорошо завязать, чтобы он не намок в контейнере.
А с одеждой?
В Петербурге можно отнести одежду в секонд-хенды и специальные контейнеры магазинов «Спасибо», в фандоматы и мобильные пункты «Перемолки», в фонд «Второе дыхание». Помимо этого, благотворительный сервис «БлагоДаря» принимает вещи, спортивный инвентарь, предметы интерьера, игрушки, посуду, электронику, книги в хорошем состоянии для продажи в комиссионных магазинах. Многие бренды масс-маркета также принимают старую одежду, предоставляя взамен скидку на покупку новых вещей: например, Levi’s.
Как быть с органическими отходами?
Единственным доступным выходом для экологичной утилизации органических отходов пока остается компостирование. Идеальным вариантом считается переработка в условиях природной среды: например, складывать органику в специальных ящиках на даче или яме. Дикие черви переработают сырье за 1,5 — 2 года.
В условиях города потребуется специальный вермикомпостер и черви Старатели или Калифорнийские. Такой способ лучше реализовывать на балконе из-за неприятного запаха. Помимо этого, существуют специальные микробные биопрепараты, с помощью которых можно утилизировать отходы самостоятельно в закрытой таре и использовать их как удобрение для домашних растений. Подробную инструкцию по сборке домашнего вермикомпостера можно посмотреть здесь.
Если органических отходов много, обратитесь в организации, которые занимаются промышленным компостированием и производством натуральных удобрений. В Петербурге работает проект «Органика — это не мусор». Активисты принимают за раз не более 10 литров органических отходов с человека. Помимо этого, модно договориться и с местными фермерами, которые с радостью заберут очистки от овощей и фруктов, некрасивые и мятые овощи на корм животным. Как правильно сдавать органику, можно посмотреть здесь.
А с опасными?
В Петербурге установлены специальные экобоксы от «Релайтера» и запущены экомобили, которые по курсируют по городу и собирают опасные отходы у населения. Туда можно сдать ртутные лампы, термометры, батарейки и аккумуляторы малогабаритные, оргтехнику (компьютеры и периферийные устройства), бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности. Расписание экомобилей можно посмотреть как на официальном и частном сайтах, а адреса специальных контейнеров — здесь.
К опасным материалам также относятся автомобильные шины, поэтому их нельзя выбрасывать в контейнер для смешанных отходов или на свалку. Сдать бесплатно можно в «Лексор», «ВтороРесурс», «Премио», «Мороз Шина», Laristroy.
Что делать, если мусор состоит из разных материалов?
Обычно на упаковке указаны те виды сырья, которые использовались для ее изготовления. Например, пластиковый контейнер с готовой едой или полуфабрикатами может состоять из самого полипропилена и пленки из полиэтилена. Их нужно отделить друг от друга и сдать раздельно. Исключением является тетрапак, состоящий из слоев алюминия, бумаги и пластика. Он подлежит переработке и слои разных фракций прекрасно отделяются друг от друга в специальной центрифуге на нескольких заводах в России. Убедитесь, что оператор ТБО возле вашего дома принимает тетрапак на переработку и тогда смело сдавайте пакеты вместе с крышечкой, предварительно сполоснув и сжав их для экономии места. Как сложить пакет правильно, можно посмотреть здесь.
Принимают ли на переработку магазинные чеки, электронные сигареты, окурки, бумажные стаканчики и медицинские маски?
Эти категории отходов не являются вторсырьем и на переработку не принимаются большинством операторов ТБО, но есть исключения. Например, электронные сигареты имеют в основе литий-ионный аккумулятор, поэтому их можно сдать в пункты приема, где забирают батарейки (информацию лучше уточнять в каждой точке сбора отдельно). А в «Переработкинскую» можно отнести курительные девайсы целиком. Экоцентр еще и забирает чеки на переработку.
В Петербурге пока нельзя сдать окурки, но в России компания «ЭкоТехнологии» в прошлом году объявила о запуске пилотного проекта в РЭУ им. Г.В. Плеханова, который позволит собирать и перерабатывать их. Пока неизвестно, будут ли масштабировать этот проект. Бумажные стаканчики пока тоже не принимаются на переработку в Петербурге, поскольку бумага покрыта пластиковым слоем, который предотвращает протекание напитка. А это значит, что две разные фракции нужно отделить друг от друга.
Медицинские маски изготавливаются из мелтблауна или спанбонда. Между слоями материала может находится натуральный хлопок, однако изделие все равно невозможно переработать. Роспотребнадзор рекомендует поместить одноразовую маску в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в бак для смешанных отходов. Считается, что через какое-то время вирус на маске погибнет, и она станет безопасна для животных и человека на свалке.
Я подготовил отходы, но возле дома нет специальных баков. Что делать?
Согласно мусорной реформе у каждого петербуржца должен быть бак для раздельного сбора в пешей доступности. Если контейнеров нет поблизости с домом, напишите жалобу в РЭО радар, договоритесь с управляющей организацией (это может быть УК, ТСЖ, ЖКС) о выборе компании-заготовителя вторсырья. А затем организуйте совместную встречу с ней и УК. После установки контейнера – проинформируйте соседей о том, что отходы сдаются раздельно.
Пошаговую инструкцию и контакты компаний, куда обратиться, можно посмотреть здесь. Помимо этого, в городе работает экомобиль. Заказать его нужно в директе центра «Переработкинская». За 500 рублей активисты заберут три больших пакета с отходами.
Посмотреть ближайшие экологические и социальные сервисы можно здесь.
Как повлияла мусорная реформа на Петербург?
Александр Широбоков
Основатель центра «Переработкинская»
«Еще два-три года назад раздельный сбор отходов в Петербурге был налажен хуже, чем даже в некоторых маленьких городах. Но сегодня много частных компаний вкладываются в установку придомовых накопителей, в открытие больших или же локальных пунктов для приема вторичного сырья. Подобные инициативы направлены на реализацию настоящего раздельного сбора, а не для фиктивной системы как, например, в Москве, где запущена дуальная система: один контейнер предназначен для всего якобы перерабатываемого, а второй — для смешанных отходов. Представьте, в один контейнер загружают макулатуру, стекло, пластик, затем все это смешивается и разделить его потом очень сложно. Качество извлекаемого сырья падает в разы. Этой практикой можно пользоваться, но исключительно как временной мерой.
В конце августа в Петербурге определили регионального оператора по обращению с отходами в рамках так называемой мусорной реформы — задумка, возможно, и неплохая, но исполнение — как всегда. В нынешнем своем виде институт региональных операторов в России — прямой путь к монополизации и переделу рынка крупными игроками. Также многие подобные компании являются по сути лишь посредниками между образователями отходов, перевозчиками и полигонами, не имеющие достаточных собственных мощностей. Обещанный контроль с их стороны за нелегальным вывозом отходов особо не работает, о чем говорит количество свалок в лесах и промзонах. Считаю, что не стоит ждать, пока государство возьмет и решит «мусорную проблему». Строительство сортировочных комплексов и сжигательных заводов — это тупиковый путь. Необходимо пропагандировать отказ от чрезмерного потребления, вводить запрет неперерабатываемой и излишней упаковки, внедрять раздельный сбор простых видов в каждом дворе и открывать центры по приему широкого списка фракций в районах — все это под силу частным компаниям и активистам. Пусть государство учится».
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