Инструкция по раздельному сбору: что и куда сдавать в Петербурге

Как разобраться с маркировками пластика?

Чтобы обычным пользователям было проще разобраться в видах вторсырья, была придумана система нумерации.

PET 1 — полиэтилентерефталат (бутылки для напитков). Это самый популярный вид пластика.

HDPE 2 — полиэтилен высокой плотности (упаковка для бытовой химии, канистры, крышки).

ПВХ 3 — поливинилхлорид (оконные рамы, шторки для душа, скатерти, одежда). Он практически не принимается на переработку, поэтому лучше отказаться от него, а если это невозможно, использовать продукт из поливинилхлорида как можно дольше.

LDPE 4 — полиэтилен низкой плотности (пакеты и пищевая пленка). Практически нигде не принимается на переработку, поэтому лучше использовать многоразовые сумки и тканевые фруктовки, а пленку заменить на восковые салфетки, которые можно найти в эко-магазинах.

PP 5 — полипропилен (многоразовые контейнеры для еды, пакеты для салатов и бакалеи). Зачастую принимается на переработку большинством операторов ТБО, но для полной уверенности лучше сдавать в экоцентр, так как на досортировке этот вид пластика могут перепутать с полиэтиленом и не отправить на переработку.

PS 6 — полистирол (одноразовая посуда). Он опасен при нагревании и практически не принимается на переработку. Его можно заменить другими видами пластика.

PC — поликарбонат ( 19-литровые бутылки для воды и стройматериалы). Обычно предметы из этого материала забирают изготовители и перерабатывают.