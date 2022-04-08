Инструкция: как вырастить в квартире зелень, фрукты и овощи — от укропа до ананаса

В условиях повышенной тревожности огород на подоконнике — это история не только о свежих овощах и травах под рукой, но и отличный антистресс. «Собака.ru» вместе со специалисткой по озеленению в проекте Plants for Friends Екатериной Венедиктовой написала инструкцию, как и какие съедобные растения можно вырастить в квартире.
Как выбрать и подготовить место для съедобных растений?
Это должно быть просторное и светлое место. Некоторым растениями подойдет и балкон (например ягодам, зелени, балконным сортам томатов), другим теплолюбивым — подоконник с окнами на восток или юго-восток. Если окна выходят на другие стороны — не беда, можно подобрать растения, которые спокойно отнесутся к небольшой затененности: например некоторая пряная зелень, тропические растения. Если совсем темно, решить проблему с освещенностью места и обеспечением нормального фотосинтеза можно с помощью фитоламп. На сегодняшний день есть множество ламп в приятном для глаза белом свете, главное — чтобы она излучала максимум света и при этом давала минимум тепла, иначе растение может сгореть.
Идеальная влажность воздуха в помещении около 40 %. Ее уровень можно самостоятельно определить с помощью гигрометра — он продается в магазинах электроники. Если влажность ниже указанных показателей, хорошо приобрести увлажнитель или ставить открытые емкости с водой. Некоторым растениям, особенно молодым всходам или тропическим, необходима повышенная влажность — для этого можно делать парники из полиэтиленовых пакетов (для всходов), дополнительно опрыскивать посадки из пульверизатора.
Как подобрать горшок для растения?
Для рассады можно использовать и пластиковые контейнеры и стаканчики. Но важно не допускать перелива в таких емкостях: если вода будет задерживаться, растение просто сгниет. Затем хорошо пересадить растение в емкости из натуральных материалов: глины, керамики, дерева или стекла. На дно обязательно насыпьте дренаж, чтобы защитить растение от перелива.
Какой грунт нужен?
Можно использовать универсальный грунт. В его составе уже содержатся полезные макроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, кальций) и нужные пропорции добавок (песка, торфа, перлита). В магазинах есть готовый грунт, предназначенный для разных культур: садовых, тропических растений. Мешок со смесью не должен быть подозрительно легким, в противном случае — перед вами волокна или другая труха. Готовить грунт самостоятельно не рекомендую, поскольку в земле с улицы часто содержатся насекомые вредители и их личинки, примеси.
Что выращивать и как ухаживать?
Огородные культуры
Из огородных культур для квартиры отлично подойдут огурцы и томаты — они самые неприхотливые. Сорта желательно выбирать кустовые, самоопыляемые и скороспелые, иначе вам придется их подвязывать и опылять самостоятельно. Из сортов огурцов подойдет «Балконное чудо», а из томатов — «Балконный принц». Что касается особенностей ухода: огурцы и томаты необходимо периодически поворачивать разными сторонами к солнцу, чтобы они равномерно получали свет. Важно не забывать о регулярном поливе и удобрении, особенно когда начинается цветение и плодоношение. Для этого подойдут специальные удобрения для урожая, либо можно взять универсальные.
Съедобная трава
Самая нетребовательная к свету и поливу трава — укроп. После него — мята, мелисса, салаты, петрушка, сельдерей. Хорошо переносят яркое солнце и засуху розмарин, тимьян, чабрец. Базилик достаточно капризный и его лучше приобретать уже на стадии кустиков, либо рассаду.
Можно посадить микрозелень — молодые ростки гороха, фасоли, чечевицы, свеклы, шпината. Для этого понадобится пластиковый контейнер, универсальный грунт, пищевая пленка. Сначала выбранные семена необходимо замочить и оставить примерно на 6-8 часов (в зависимости от того, как указано в инструкции). После чего поместите их в грунт на расстоянии не дальше 3 миллиметров друг от друга и присыпьте небольшим слоем земли. Затем полейте водой и накройте парником из целлофанового пакета. Поставьте на свет. Следите, чтобы земля не пересыхала — опрыскивайте ее с помощью пульверизатора. Примерно через неделю, когда семена прорастут, можно снять парник. Как вариант, микрозелень можно вырастить с помощью бумажных полотенец, стеклянной банки, субстрата или приобрести готовые мини-фермы — с посадочным местом, семенами и лампой для подсветки.
Ягодные культуры
В квартире и на балконе можно вырастить клубнику и землянику, чернику. Из клубники и земляники выбирайте ампельные сорта и сажайте их в подвесных корзинах, в специальных вертикальных емкостях или простых терракотовых горшках с интервалом 20-30 сантиметров между растениями. Чернику удобно растить в обычном горшке или ящике на подоконнике или на балконе. А вот для брусники лучше всего подойдет прохладный балкон — выбирайте карликовые сорта. Для хорошего роста необходимо соблюдать три правила: хороший грунт, дренаж на дне горшка, регулярный полив и необходимый солнечный свет.
Экзотические растения
В домашних условиях можно вырастить практически любое экзотическое растение из косточки: финики, авокадо, киви, гранаты, манго, фейхоа, личи, маракуйя, лесной кактус питайя и цитрусовые. Для этого необходимо достать косточки и очистить от мякоти, оставить их подсохнуть на сутки, положить на влажную материю или бумагу и регулярно увлажнять до появления первых ростков, затем посадить в грунт. Обильно полить и хорошо бы сделать парник из целлофанового пакета. Первые всходы обычно появляются через 1-2 недели. Важно понимать, что растение, выращенное таким способом, цвести и плодоносить может начать только через много лет. Велика вероятность вырастить дичок – то есть этап плодоношения у растения не наступит вовсе. В таком случае его необходимо привить самостоятельно или обратиться к специалисту в садовом центре или специализированном магазине.
Бананы тоже реально вырастить дома, но только из покупных семян или саженцев, поскольку сами плоды к нам везут в зеленом состоянии или они являются стерильными гибридами. Для квартиры, например, есть хороший сорт банана «Пигмей». Еще можно вырастить ананас. Для этого приобретите спелый фрукт с хорошими зелеными листьями. Открутите или отрежьте верхнюю часть, очистив хвостик от мякоти. Эту верхушку необходимо немного подсушить, а затем (примерно через 2-3 дня) обернуть влажной тряпкой и постоянно увлажнять до тех пор, пока не появятся корешки, либо поставить в воду так, чтобы только кончик касался воды. Растение будет готово к посадке, когда корни достигнут 5-6 сантиметров. После того, как разместили ананас в грунте, его необходимо часто увлажнять и следить, чтобы земля не пересыхала. Важно разместить растение так, чтобы оно получало много солнечного света.
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