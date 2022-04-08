Инструкция: как вырастить в квартире зелень, фрукты и овощи — от укропа до ананаса

Ягодные культуры

В квартире и на балконе можно вырастить клубнику и землянику, чернику. Из клубники и земляники выбирайте ампельные сорта и сажайте их в подвесных корзинах, в специальных вертикальных емкостях или простых терракотовых горшках с интервалом 20-30 сантиметров между растениями. Чернику удобно растить в обычном горшке или ящике на подоконнике или на балконе. А вот для брусники лучше всего подойдет прохладный балкон — выбирайте карликовые сорта. Для хорошего роста необходимо соблюдать три правила: хороший грунт, дренаж на дне горшка, регулярный полив и необходимый солнечный свет.

Экзотические растения

В домашних условиях можно вырастить практически любое экзотическое растение из косточки: финики, авокадо, киви, гранаты, манго, фейхоа, личи, маракуйя, лесной кактус питайя и цитрусовые. Для этого необходимо достать косточки и очистить от мякоти, оставить их подсохнуть на сутки, положить на влажную материю или бумагу и регулярно увлажнять до появления первых ростков, затем посадить в грунт. Обильно полить и хорошо бы сделать парник из целлофанового пакета. Первые всходы обычно появляются через 1-2 недели. Важно понимать, что растение, выращенное таким способом, цвести и плодоносить может начать только через много лет. Велика вероятность вырастить дичок – то есть этап плодоношения у растения не наступит вовсе. В таком случае его необходимо привить самостоятельно или обратиться к специалисту в садовом центре или специализированном магазине.

Бананы тоже реально вырастить дома, но только из покупных семян или саженцев, поскольку сами плоды к нам везут в зеленом состоянии или они являются стерильными гибридами. Для квартиры, например, есть хороший сорт банана «Пигмей». Еще можно вырастить ананас. Для этого приобретите спелый фрукт с хорошими зелеными листьями. Открутите или отрежьте верхнюю часть, очистив хвостик от мякоти. Эту верхушку необходимо немного подсушить, а затем (примерно через 2-3 дня) обернуть влажной тряпкой и постоянно увлажнять до тех пор, пока не появятся корешки, либо поставить в воду так, чтобы только кончик касался воды. Растение будет готово к посадке, когда корни достигнут 5-6 сантиметров. После того, как разместили ананас в грунте, его необходимо часто увлажнять и следить, чтобы земля не пересыхала. Важно разместить растение так, чтобы оно получало много солнечного света.