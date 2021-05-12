Инструкция: как превратить свой балкон в сад

Во время пандемии стало понятно: зеленый комфортный балкон и оранжерея в гостиной — новая необходимость. Специалистка по внешнему озеленению проекта Plants for Friends Екатерина Венедиктова специально для «Собака.ru» составила инструкцию, как высаживать растения на своем балконе.
Как подготовить балкон?
Сначала очистите пространство от ненужных вещей и определите, какие условия для озеленения есть: как расположен балкон по сторонам света, застекленное пространство или открытое. Исходя из особенностей места и личных предпочтений, подберите растения: со стоячим стеблем, ампельные или вьющиеся. Решите, какой способ озеленения хотели бы использовать: горизонтальный, вертикальный, комбинированный, фитостена. Для небольшого балкона лучше всего подходит вертикальное озеленение — когда ряд навесных горшков расположены вдоль внутренней стороны балкона или на перилах.
Какие горшки приобрести?
Выбирайте горшки с дренажными отверстиями — это необходимо, чтобы выходила лишняя влага. В идеале они должны быть сделаны из натуральных материалов: глины, керамики, дерева, стекла. Пластик не советую, так как он не позволяет дышать корням, к тому же способен создавать парниковый эффект.
Как подобрать хороший грунт?
Идеальный вариант — универсальный грунт. В его составе содержатся полезные макроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, кальций), а также он уже имеет нужные пропорции добавок (песка, торфа, перлита), поэтому он обеспечит достойные условия для здорового роста растений. Если вы трепетно подходите к этому шагу, обратите внимание на грунт для каждого вида растений — в таких смесях количество минералов и добавок рассчитано индивидуально, что важно для развития корневой системы. Не стоит покупать дешевые смеси и с истекающим сроком годности.
Как правильно выбрать растения?
Во время покупки взрослого растения важно обратить внимание на внешний вид. Листья должны быть упругими, не закручиваться, без сухих кончиков и пятен, а грунт — увлажненный, без плесени и налета. Осмотрите питомца на наличие основных вредителей — паутинного клеща, мучнистого червя и щитовки.
Если вы решили приобрести луковицы цветов, помните, что они должны быть плотными, увесистыми, не засохшими, без тронувшихся в рост стеблей, механических повреждений и плесени.
Какие растения лучше всего посадить новичкам на балконе?
Если у вас простой открытый балкон, выходящий на солнечную сторону, можно позволить себе большое количество пряных трав — мяту, тимьян, розмарин, шалфей, петрушку, сельдерей, укроп. Они спокойно относятся к возможным пропускам в поливе, стерпят ветер и солнце, а самое приятное — их можно добавить в чай или салат. Для любителей вьющихся растений отлично подойдет дикий виноград, а для поклонников ярких красок – пеларгонии, вербены, бакопы.
Если балкон находится на теневой стороне, можно украсить его папоротниками, хостами, незабудками, виолами, барвинками, живучками, лилейниками. Они стерпят тень и ветер.
А чем украсить подоконник?
Если подоконник находится в тени, подойдут замиокулькасы, сциндапсусы, спатифиллумы, сансевиерии, филодендроны. Если повезло, и место солнечное, обратите внимание на съедобные травы — тимьян, базилик, мелиссу и мяту, а также на неприхотливые несъедобные – антуриумы, красулы, фикусы, каланхоэ, алоэ, пеларгонию.
Советы для начинающих озеленителей:
- Перед покупкой растения узнайте все его особенности – от условий роста до возможных болезней.
- Если пересаживаете взрослое растение из контейнера в землю, самое важное – сохранить при посадке первоначальный уровень между корнями и надземной частью. Сажайте растение в землю так, чтобы корни не оставались оголенными, а стебель не был засыпан с горкой.
- Не забывайте про дренаж: например, керамзит, камушки, битую керамику.
- Сразу после посадки тщательно следите за питомцем, обильно поливайте, если растение влаголюбивое — опрыскивайте. Но не стоит сильно заливать растение — земля должна успевать подсыхать. Застой воды может привести к загниванию корневой системы.
- Постепенно из грунта будут вымываться полезные минералы, поэтому питомца необходимо будет удобрять самостоятельно. Обычно это делается с марта по октябрь примерно каждые две недели. Используйте либо универсальные комплексные удобрения, либо специальные удобрения под определенные группы растений.
- Растение можно посадить в кашпо, но обязательно с дренажем. Если для посадки вы используете такую емкость, не допускайте перелива. Так как она не имеет специальных отверстий, влага будет задерживаться.
Текст: Мария Агафонова
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