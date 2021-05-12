Инструкция: как превратить свой балкон в сад

Как подготовить балкон?

Сначала очистите пространство от ненужных вещей и определите, какие условия для озеленения есть: как расположен балкон по сторонам света, застекленное пространство или открытое. Исходя из особенностей места и личных предпочтений, подберите растения: со стоячим стеблем, ампельные или вьющиеся. Решите, какой способ озеленения хотели бы использовать: горизонтальный, вертикальный, комбинированный, фитостена. Для небольшого балкона лучше всего подходит вертикальное озеленение — когда ряд навесных горшков расположены вдоль внутренней стороны балкона или на перилах.

Какие горшки приобрести?

Выбирайте горшки с дренажными отверстиями — это необходимо, чтобы выходила лишняя влага. В идеале они должны быть сделаны из натуральных материалов: глины, керамики, дерева, стекла. Пластик не советую, так как он не позволяет дышать корням, к тому же способен создавать парниковый эффект.

Как подобрать хороший грунт?

Идеальный вариант — универсальный грунт. В его составе содержатся полезные макроэлементы (азот, фосфор, калий, магний, кальций), а также он уже имеет нужные пропорции добавок (песка, торфа, перлита), поэтому он обеспечит достойные условия для здорового роста растений. Если вы трепетно подходите к этому шагу, обратите внимание на грунт для каждого вида растений — в таких смесях количество минералов и добавок рассчитано индивидуально, что важно для развития корневой системы. Не стоит покупать дешевые смеси и с истекающим сроком годности.