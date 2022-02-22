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Экология

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной сортировке мусора в России

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В России могут ввести обязательную сортировку мусора. Соответствующий законопроект, цель которого — повысить уровень использования отходов в хозяйственной деятельности, рассмотрит Государственная дума. 

Согласно законопроекту, начиная с 2030 года предполагается ввести полный запрет на захоронение вторичных ресурсов и вторичного сырья. Документ обяжет россиян сортировать отходы, а юридические лица заниматься их утилизацией — отбирать эти компоненты будут на сортировочных станциях и передавать на предприятия по переработке.

Как пишет «Российская газета», в случае принятия законопроекта компаниям предложат самим делить то, что осталось после основного производства, на отходы и побочные продукты. Первые затем отправятся на утилизацию, а вторые станут сырьем для собственных нужд или товаром, который надо будет реализовать на рынке.

В Комитете по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента отметили, что цель законопроекта — повысить уровень использования отходов в хозяйственной деятельности. Он может быть полностью принят к 1 сентября 2022 года.

Напомним, ранее на вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары. Пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора, просто опустив использованные бутылки из пластика или металлические банки в специальный автомат.

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