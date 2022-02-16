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На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары

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На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой тары. Все собранные с их помощью отходы будут переданы на дальнейшую переработку.

Shutterstock.com

Фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки установлены на территории Московского, Финляндского, Балтийского и Витебского вокзалов. пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора, просто опустив использованные бутылки из пластика или металлические банки в специальный автомат.

Как отмечают в пресс-службе Октябрьской железной дороги, также фандомат для приема использованной тары размещен на Ленинградском вокзале в Москве. Все собранные с помощью устройств отходы будут сданы для дальнейшей переработки.

Напомним, в 2019 году Министерство транспорта разрабатывало проект по установке фандоматов на станциях метрополитена и платформах железной дороги. Планировалось, что с помощью аппаратов россияне смогут сдавать пластиковые бутылки в обмен на пополнение проездного или баллы на оплату парковки.

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