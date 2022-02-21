Россиянам запретят выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусор

Всего под запрет попадут шесть групп отходов, в том числе бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Эти категории придется сдавать на утилизацию. Отдельно сообщается, что новые правила затронут не только компании, но еще и простых граждан.

С 2021 года в России уже запретили выбрасывать в контейнеры 182 вида товаров, включая ртутные термометры и лампы, автомобильные шины, мобильные телефоны и аккумуляторы. В список также попали строительные отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы.

Эти группы отходов россияне должны сдавать в пункты сбора, мусорным операторам или в магазины для переработки.