Петербуржцы и жители Ленобласти могут принять участие в обсуждении проекта по обращению с отходами

В проекте Концепции отражены стратегические вопросы развития отрасли в агломерации, переход на новые экологичные методы обращения с отходами, а также уточненные объемы генерируемых отходов и требуемых расчетных мощностей обработки для поиска оптимальных и экономически целесообразных решений.

До 18 февраля включительно петербуржцы и жители Ленинградской области могут оставить замечания и предложения по проекту, позвонив на горячую линию по номеру 8-(812)-219-28-62 с понедельника по субботу с 08:00 до 20:30, а также в воскресенье с 10:00 до 17:00. Также можно обратиться через электронную почту concept@spb-neo.ru.