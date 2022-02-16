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Петербуржцы и жители Ленобласти могут принять участие в обсуждении проекта по обращению с отходами

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Невский экологический оператор представил проект по обращению с отходами на территории Петербурга и Ленинградской области. Сейчас он находится на стадии открытого обсуждения, принять участие в котором может любой желающий.

Shutterstock.com

В проекте Концепции отражены стратегические вопросы развития отрасли в агломерации, переход на новые экологичные методы обращения с отходами, а также уточненные объемы генерируемых отходов и требуемых расчетных мощностей обработки для поиска оптимальных и экономически целесообразных решений.

До 18 февраля включительно петербуржцы и жители Ленинградской области могут оставить замечания и предложения по проекту, позвонив на горячую линию по номеру 8-(812)-219-28-62 с понедельника по субботу с 08:00 до 20:30, а также в воскресенье с 10:00 до 17:00. Также можно обратиться через электронную почту concept@spb-neo.ru.

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