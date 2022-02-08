В 2021 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха увеличилось на 23%, всего за год в стране было отмечено 406 таких инцидентов. Чаще всего масштабные выбросы в атмосферу происходили в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, а также в Бурятии.

Как отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав данные Росгидромета, число случаев высокого уровня загрязнения воздуха демонстрирует рекордные значения второй год подряд. Показатель за 2021 год стал самым большим за последние 17 лет.

«Если же рассматривать десятилетний период, то с 2011 года количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения выросло в шесть раз», — приводит ТАСС вывод аналитиков.