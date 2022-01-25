В петербургском магазине IKEA начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения

В среднем IKEA сможет перерабатывать ежегодно около 160 тонн отходов. Полученное удобрение будут использовать для выращивания различных культур в Верхневолжском федеральном аграрном научном центре.

Это действие поможет бороться с голодом и негативным влиянием отходов на окружающую среду. По подсчетам ООН, около трети еды оказывается в мусоре, что способствует изменению климата из‑за выбросов метана.

Оборудование Food Waste Watcher поможет сократить количество пищевых отходов на 50%. Оно будет самостоятельно определять вид продукта и его вес, а затем составлять отчет о списании продовольствия. Таким образом сотрудники смогут работать эффективнее.

«Наша инициатива по переработке пищевых отходов в удобрение прямо в магазинах станет одной из первых на российском рынке и поможет приблизиться к безотходному и более экологичному будущему», — сказала руководитель отдела питания IKEA в России Елена Шашлова.

К примеру, в московских подразделениях IKEA — Химки, Теплый Стан, Белая Дача — уже перерабатывают пищевые отходы. Они служат кормом для животных на ферме, а еще их используют как удобрения или компост.

Ранее сообщалось, что в IKEA появилась игрушка, нарисованная юным художником из Петербурга. 9-летний Савва стал одним из победителей международного конкурса детских рисунков «Давай играть» — он изобразил собаку-русалку, которая помогает тем, кто попал в беду.