В основе новой игрушки, которая войдет в лимитированную коллекцию плюшевых персонажей «Сагоскатт/Sagoskatt»и будет продаваться в магазинах IKEA по всему миру — эскиз собаки-русалки, которая, по замыслу 9-летнего художника из Петербурга, помогает людям и животным, попавшим в беду. «Я люблю рисовать и часто придумываю разные истории. Так мне пришла в голову идея о такой необычной собаке, и я решил послать ее на конкурс», — рассказал Савва.

«Каждый год мы получаем невероятное количество ярких и потрясающих творческих работ. Хотелось бы, чтобы все они стали мягкими игрушками. При выборе победителей мы принимаем во внимание следующие факторы: яркий и необычный внешний вид, потенциал игрушки для серийного производства и массовых продаж, а также требования безопасности будущего изделия», — отметил разработчик ассортимента IKEA для детей Хорхе Омар Сантойо Энан.

Все средства, вырученные от продажи новой серии игрушек, будут направлены на развитие социальных проектов в России. Коллекция поступит в продажу осенью 2021 года.