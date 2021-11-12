18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В ночном клубе в Глазго установят систему, которая будет превращать тепло танцующих людей в чистую энергию

В ночном клубе SWG3 в Глазго хотят установить систему, которая будет преобразовывать тепло от танцующих людей в чистую энергию. Ее планируют запустить в 2022 году, пишет ВВС.

Shutterstock.com

Создатели Bodyheat уверяют, что их система улавливает тепло тела танцоров, создает из него возобновляемую энергию, которую можно использовать для обогрева или охлаждения помещения клуба.

Основатель компании и создатель технологии Дэвид Таунсенд рассказал, что тепловой насос «перемещает горячий воздух из клуба в несколько скважин, которые заряжаются по принципу тепловой батареи».

Энергию можно сохранить и использовать даже тогда, когда вечеринка окончена. По предварительным подсчетам, такая технология позволит сэкономить около 70 тонн углекислого газа (CO2) в год.

«Мы хотим, чтобы клубы из разных городов соревновались за звание самого экологичного, чтобы это помогало им привлечь больше клиентов. Потому что современное поколение тусовщиков хорошо разбирается в проблеме изменения климата», — рассказал Таунсенд.

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) показала ролик с тираннозавром Фрэнком. Он с трибуны предупредил глав государств об изменении климата, которое может привести к гибели человечества. Динозавр считает, что в вымирании нет ничего хорошего. «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?» — задал риторический вопрос дипломатам динозавр Фрэнк.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: