В ночном клубе в Глазго установят систему, которая будет превращать тепло танцующих людей в чистую энергию

В ночном клубе SWG3 в Глазго хотят установить систему, которая будет преобразовывать тепло от танцующих людей в чистую энергию. Ее планируют запустить в 2022 году, пишет ВВС.
Создатели Bodyheat уверяют, что их система улавливает тепло тела танцоров, создает из него возобновляемую энергию, которую можно использовать для обогрева или охлаждения помещения клуба.
Основатель компании и создатель технологии Дэвид Таунсенд рассказал, что тепловой насос «перемещает горячий воздух из клуба в несколько скважин, которые заряжаются по принципу тепловой батареи».
Энергию можно сохранить и использовать даже тогда, когда вечеринка окончена. По предварительным подсчетам, такая технология позволит сэкономить около 70 тонн углекислого газа (CO2) в год.
«Мы хотим, чтобы клубы из разных городов соревновались за звание самого экологичного, чтобы это помогало им привлечь больше клиентов. Потому что современное поколение тусовщиков хорошо разбирается в проблеме изменения климата», — рассказал Таунсенд.
Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) показала ролик с тираннозавром Фрэнком. Он с трибуны предупредил глав государств об изменении климата, которое может привести к гибели человечества. Динозавр считает, что в вымирании нет ничего хорошего. «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?» — задал риторический вопрос дипломатам динозавр Фрэнк.
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