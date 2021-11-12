В ночном клубе в Глазго установят систему, которая будет превращать тепло танцующих людей в чистую энергию

Создатели Bodyheat уверяют, что их система улавливает тепло тела танцоров, создает из него возобновляемую энергию, которую можно использовать для обогрева или охлаждения помещения клуба.

Основатель компании и создатель технологии Дэвид Таунсенд рассказал, что тепловой насос «перемещает горячий воздух из клуба в несколько скважин, которые заряжаются по принципу тепловой батареи».

Энергию можно сохранить и использовать даже тогда, когда вечеринка окончена. По предварительным подсчетам, такая технология позволит сэкономить около 70 тонн углекислого газа (CO2) в год.

«Мы хотим, чтобы клубы из разных городов соревновались за звание самого экологичного, чтобы это помогало им привлечь больше клиентов. Потому что современное поколение тусовщиков хорошо разбирается в проблеме изменения климата», — рассказал Таунсенд.

Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) показала ролик с тираннозавром Фрэнком. Он с трибуны предупредил глав государств об изменении климата, которое может привести к гибели человечества. Динозавр считает, что в вымирании нет ничего хорошего. «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?» — задал риторический вопрос дипломатам динозавр Фрэнк.