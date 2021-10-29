Новую климатическую кампанию назвали «Не соглашайтесь на вымирание». В ролике динозавр входит в зал Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и начинает говорить голосом актера Джека Блэка с трибуны. Тираннозавр по кличке Фрэнк рассказал о приближающейся климатической катастрофе и глобальном потеплении.

«Каждый год правительства тратят сотни миллиардов государственных средств на субсидии на добычу ископаемого топлива. Этой суммы хватило бы на закупку вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты», — сказал Фрэнк.

По данным ООН, правительства разных стран ежегодно тратят около 423 млрд долларов на добычу ископаемого топлива. Эта сумма в четыре раза превышает те деньги, которые тратят на помощь бедным странам в борьбе с глобальным потеплением.

Динозавр считает, что в вымирании нет ничего хорошего. «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?» — задал риторический вопрос дипломатам динозавр Фрэнк.

Напомним, климатологи смоделировали вероятные сценарии глобального потепления и составили прогноз того, как изменения климата отразятся на будущем человечества. Они неутешительные: через пять веков люди будут вынуждены бороться за выживание и сохранение своих исторически и географически укоренившихся культур.