Исследование: в мире теперь в два раза больше дней, когда температура зашкаливает за +50 градусов

Как показало исследование BBC, о котором пишет Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, общее количество дней, когда температура превышала +50 градусов, росло в каждом десятилетии — начиная с 1980 года. В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала +50 градусов примерно 14 дней в году. В период с 2010 по 2019 год это число выросло до 26 дней в году. В тот же период температура в +45 градусов и выше ежегодно наблюдалась в среднем на две недели больше.

Синоптики отмечают, что высокая температура воздуха может стать смертельной для людей и серьезно сказывается на состоянии зданий, дорог и энергосистем. Температуры в +50 градусов и выше в основном наблюдаются на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива. Однако после рекордных +48,8 градуса в Италии и +49,6 градуса в Канаде минувшим летом ученые предупредили, что дни с температурой выше +50 станут регулярным явлением и в других местах, если человечество не сократит вредные выбросы в атмосферу.

«Нужно действовать быстро. Чем быстрее мы сократим выбросы, тем лучше будет всем. Из-за продолжающихся выбросов и бездействия эти экстремальные тепловые явления не только станут более серьезными и частыми, но и сделают реагирование на них и восстановление после них более сложным», — отмечает исследователь климата из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета.

Ученые призывают мировых лидеров к безотлагательным действиям на саммите ООН в Глазго в ноябре, где правительствам будет предложено взять на себя обязательства по новым сокращениям выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.