В Петербурге запустили производство экологичных бумажных стаканчиков без пластика

В качестве сырья для посуды используют финский картон. Технология его производства защищает стакан от промокания. Все составляющие картона стандартные, в нем не присутствует никаких дополнительных компонентов. Поэтому стаканы полностью пригодны для вторичной переработки. Также его можно использовать как компост: он разлагается за 90 дней в окружающей среде.

Партнером по сбору и переработке использованных стаканов выступает экоцентр «Сборка». Так компании предлагают комплексное решение по производству и утилизации стаканчиков.

Сейчас порядка 25% заказов приходится на Санкт-Петербург. К примеру, экологичные стаканы уже используют в кофейнях Sight, Filter, «Человек и параход», Cookies, «Венская Кофейня», Grasseria, «Светлое кафе», Espresso tonic, «94 градуса», Algorithm и «Включи тепло».

В конце лета в Кронштадте пройдет XII Международный экологический фестиваль искусств «КронФест». В программе научно-практическая конференция, кинопоказы фильмов об экологии, расчистка берега Финского залива, тематические мастер-классы и даже марафон на сап-бордах.