Треть жителей Ленинградской области недовольны экологией из-за загрязнения водоемов

Согласно результатам опроса, проведенного учеными СПбГУ, основными причинами недовольства жителей Ленинградской области состоянием окружающей среды в их населенных пунктах являются загрязнение воды в водоемах (37,6%), а также грязь, пыль, мусор на газонах и дорогах (36,5%). Важным фактором беспокойства также являются стихийные несанкционированные свалки (31,2%).

При этом жители региона готовы брать на себя ответственность за экологические проблемы. По их мнению, негативно влияют на экологию не техногенные факторы, а поведение человека — безответственное и неуважительное поведение людей на природе (67,7%), нелегальные свалки (59,1%), бытовые отходы жителей (42,9%).

«Население области критически оценивает уровень экологической культуры жителей своего региона и россиян в целом, считая, что не только молодежь, но и взрослое население нуждается в экологическом просвещении, развитии экологической грамотности и культуры. При этом свое личное отношение к природе характеризуют исключительно как «осторожное, бережное, предусмотрительное», что отчасти можно объяснить эффектом ориентации респондентов на "социально одобряемые" ответы», — отмечают в СПбГУ.

Также ученые выяснили отношение жителей Ленобласти к утилизации аккумуляторов. 93,2% человек готовы вывозить отработанные батарейки только в специальные места сбора, если они появятся в районе их проживания. Однако сейчас больше половины всех жителей региона, 56,5%, продолжают избавляться от них, выбрасывая в общий мусорный контейнер.

Для повышения уровня экологической культуры жители Ленинградской области считают необходимым увеличить число специальных экологических программ на телевидении и радио. Также в тройку наиболее эффективных направлений входит организация эколого-просветительских мероприятий для широкой общественности, в том числе в местах отдыха людей на природе — это установка информационных конструкций, щитов и аншлагов, в местах отдыха людей на природе.