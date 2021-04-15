Доклад Greenpeace: в Ленобласти для половины пластиковых товаров и упаковки путь один — на свалку 

В рамках исследования эксперты проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace составили список одноразовых товаров и упаковки, которые чаще всего встречаются в быту и которые сложно переработать — это бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны, пластиковые тарелки и приборы, тюбики от зубной пасты и крема, подложки из-под мяса и другие.

В течение шести месяцев эксперты изучали, какую часть таких товаров примут заготовители по всей России — именно они собирают вторсырье и готовят его для продажи на перерабатывающие заводы. Оказалось, что ни один товар из списка Greenpeace не примут заготовители в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Республике Алтай, Магаданской области и Еврейской автономной области. Больше половины товаров из списка примут только в Москве и Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Пензенской, Новгородской, Костромской, Иркутской, Волгоградской, Брянской и Томской областях.

Заготовители Ленинградской области готовы брать непрозрачные и цветные пластиковые бутылки, пакеты, пластиковые подложки, контейнеры-ракушки, мягкую пищевую упаковку для хлеба, бутылки из-под масла и молока, упаковку от бытовой химии и стаканчики от йогурта или сметаны. Остальные предметы из списка они не примут. В Петербурге ситуация несколько лучше — заготовители не возьмут лишь контейнеры-ракушки, капсулы от кофе, саше-пакеты и пакеты от заморозки.