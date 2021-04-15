Доклад Greenpeace: в Ленобласти для половины пластиковых товаров и упаковки путь один — на свалку 

Российское отделение Greenpeace выпустило новый доклад «Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс». В течение полугода эксперты изучали, какую часть одноразовых товаров и упаковки примут на переработку. Оказалось, что около 70% всего мусора — это пластик, а для половины пластиковых отходов и упаковки в Ленинградской области один путь — на свалку. Публикуем главные тезисы доклада.
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Фото: Shutterstock.com
В рамках исследования эксперты проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace составили список одноразовых товаров и упаковки, которые чаще всего встречаются в быту и которые сложно переработать — это бутылки от масла и молока, стаканчики от йогуртов или сметаны, пластиковые тарелки и приборы, тюбики от зубной пасты и крема, подложки из-под мяса и другие.
В течение шести месяцев эксперты изучали, какую часть таких товаров примут заготовители по всей России — именно они собирают вторсырье и готовят его для продажи на перерабатывающие заводы. Оказалось, что ни один товар из списка Greenpeace не примут заготовители в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Республике Алтай, Магаданской области и Еврейской автономной области. Больше половины товаров из списка примут только в Москве и Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской, Челябинской, Ярославской, Пензенской, Новгородской, Костромской, Иркутской, Волгоградской, Брянской и Томской областях.
Заготовители Ленинградской области готовы брать непрозрачные и цветные пластиковые бутылки, пакеты, пластиковые подложки, контейнеры-ракушки, мягкую пищевую упаковку для хлеба, бутылки из-под масла и молока, упаковку от бытовой химии и стаканчики от йогурта или сметаны. Остальные предметы из списка они не примут. В Петербурге ситуация несколько лучше — заготовители не возьмут лишь контейнеры-ракушки, капсулы от кофе, саше-пакеты и пакеты от заморозки.
В целом по России более 90% мусора отправляют на полигон, около 7% перерабатывают, часть отходов сжигают. Около 70% всего мусора — это пластик.
Среди проблем переработки в Greenpeace называют отсутствие мест для сдачи отсортированных отходов — только у каждого третьего жителя крупного города России есть доступ к раздельному сбору. Также многие товары и упаковку не принимают — например, в случае, если товар загрязнен, имеет термоусадочную пленку или малый объем. Кроме того, не все товары можно переработать в аналогичный товар. Лишь 17% собранных в России ПЭТ- бутылок перерабатывают в аналогичный продукт, а остальная часть идет на производство технических тканей и строительных материалов.
Вот к каким выводам пришли в Greenpeace:
- Большинство видов одноразового пластика не попадают на переработку
- Россиянам сложно найти информацию о том, какое вторсырье они могут сдать
- Маркировка о возможности переработки товара вводит покупателя в заблуждение
- Отправлять на переработку можно больше видов товаров, тары и упаковки, но инфраструктуры для этого нет
Для решения проблемы отходов и повышения эффективности переработки Greenpeace предлагает следующие меры:
- Предотвращать образования отходов и следовать государственными приоритетам
- Ограничить одноразовый пластик на территории России и перейти на многоразовые альтернативы
- Стандартизировать тару и упаковку
- Развивать инфраструктуру раздельного сбора
- Стимулировать отрасль переработки вторсырья — в том числе в инвестициях из средств экологического сбора.
- Обновить требования к маркировке
- Отказаться от мусоросжигания
Напомним, ранее экологи Greenpeace провели исследование пластикового загрязнения береговой зоны Ладожского озера. За три дня на побережье, которое проходит по территории Нижне-Свирского заповедника, было собрано более 200 килограммов мусора — чаще всего пластиковые бутылки, ленты с остатками воздушных шаров, одноразовые стаканчики.
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