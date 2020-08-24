Мусор добирается до охраняемой зоны заповедника самостоятельно — попадая в воду с пляжей, кораблей и свалок и мигрируя по водным путям. На береговой зоне Ладожского озера длиной менее одного километра было найдено около 200 килограммов мусора — пластиковые бутылки, пластиковые ленты с остатками воздушных шаров, одноразовые стаканчики, упаковка из-под еды и рыболовные сети и снасти.

«Мы не ожидали увидеть такое количество пластика в заповеднике. На берегу заповедного места мы нашли мусора в два раза больше, чем на Байкале, а ведь здесь находится орнитологический центр, пролетают миллионы птиц в год, которые могут принять пластик за еду и погибнуть. Российские ученые уже выяснили, что пластик влияет на жизнь олушей и чаек», — отмечает эксперт проекта «Ноль отходов» Алексей Киселев.

В 2019 году экологи провели исследования на Байкале и Куршской косе — на закрытых от людей территориях заповедников. Главной целью было доказать, что пластик перемещается на дальние расстояния и достигает самых удаленных мест. В ближайших планах Greenpeace провести еще две экспедиции на Белое и Черное моря, по итогам которы члены экологической организации обратятся к властя регионов с просьбой ограничить использование одноразового пластика.

Напомним, год назад российское отделение Greenpeace запустило кампанию по оценке загрязнения пластиком берегов и пляжей страны. Заниматься этим стали пластиковотчеры, записаться в ряды которых мог каждый — даже петербуржцы. В октябре 2019 года были подведены первые итоги. Оказалось, 45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков.