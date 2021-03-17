Матвиенко поддержала предложение о запрете неперерабатываемого пластика в России

«Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко, считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», — заявила Матвиенко в ответ на предложение заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. По словам вице-премьера, правительство должно «запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы».

Напомним, с 2019 года Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.