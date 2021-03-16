Цветной пластик, коктейльные трубочки и одноразовая посуда окажутся под запретом в России

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства», — заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

По ее словам, к 2030 году необходимо добиться добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.

Как считает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, запретить неперерабатываемые материалы было бы проще, если бы перед министерством промышленности и торговли не стояла задача наращивать производство товаров и создавать рабочие места.

«Для того, чтобы это не явилось шоком для промышленности, естественно, в этом отношении нужно задействовать экономические стимулы перехода от трудноперерабатываемых видов, в частности, упаковки, к более экологичным, подразумевая в этом отношении больше выгоды для производителей использовать перерабатываемые виды упаковки», — отметил он, добавив, что без должного контроля запрет может не сработать.

Напомним, с 2019 года Минприроды готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.