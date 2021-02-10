Инструкция эколога: как выбрать правильный очиститель воздуха для дома

Чтобы избавиться от микса загрязняющих веществ в квартире, влажной уборки и ежедневного проветривания может быть недостаточно. «Собака.ru» вместе с экологом Антоном Алексахиным (независимая лаборатория EcoStandard group) рассказывает, по каким критериям выбрать правильный очиститель воздуха.
1. Определитесь, для чего вам воздухоочиститель (ВО).
Покупать очиститель воздуха нужно под конкретную цель — иначе эффекта не будет и проблему гаджет не решит. Итак, цели могут быть следующие:
- Избавиться от пыли. Вам поможет воздухоочиститель с электростатическими (плазменными) фильтрами: с помощью электрического заряда он будет «притягивать» частички пыли. Кроме него подойдут и ВО с HEPA-фильтрами и ВО-ионизаторы.
- Справиться с аллергией. Лучший вариант для аллергиков — воздухоочистители с HEPA или - электростатическими фильтрам, а также увлажнители. Пользу принесут и ВО с функцией «мойка воздуха» — они прогоняют воздух через распыленную взвесь воды, тем самым очищая его. Также стоит выбирать ВО с предварительной ионизацией: заряженная пыль лучше притягивается к пластинам барабана.
- Избавиться от табачного дыма и других неприятных запахов. Ваше обоняние успокоит фотокаталитический ВО-ионизатор (лучше с электростатическим фильтром), либо озонатор, «мойка воздуха» или ВО с угольными фильтрами.
2. Поймите, какую площадь вы собираетесь обслуживать.
Если вы покупаете фильтр в конкретную комнату, то площадь обслуживания воздухоочистителя должна соответствовать площади этой комнаты. Возможно, вы полдня проводите в гостиной, а полдня — в спальне, и готовы переносить фильтр за собой. В этом случае ориентируйтесь на помещение самого большого размера. Если планируете приобрести один фильтр на всю квартиру – я вас не поддержу, но все же посоветую – берите площадь обслуживания побольше.
3. Подумайте о том, как часто вы будете использовать воздухоочиститель
Лучше всего, чтобы он работал всегда, и воздух в помещении постоянно был чистым. Для такого режима работы выбирайте ВО с низким энергопотреблением. Если планируете включать фильтр периодически – не берите мойки воздуха или ВО-увлажнители. Их нельзя надолго оставлять неработающими с залитой водой, так как при комнатной температуре это оптимальная среда для развития бактерий. Кроме этого, у них сложная эксплуатация – их придется регулярно промывать и просушивать.
4. Определитесь: как часто вы готовы обслуживать и чистить свой воздухоочиститель
Если вы трудолюбивы и готовы делать это каждый день – берите любой (исходя из своих целей, что я описал выше). Если всего раз в неделю – приобретите электростатический (плазменный) ВО. В нем нужно промывать электростатические пластины всего раз в семь дней. Объективно оценили свои силы и не готовы тратить на это время чаще раза в месяц? Вам подойдет ионизатор, фотокаталитический очиститель, ВО-озонатор или очиститель воздуха с заменяемыми фильтрами (как HEPA-фильтры). Их достаточно пылесосить раз в месяц – и нет проблем.
А что по поводу вентиляционных систем?
На рынке сейчас множество предложений — начиная от пассивных канальных клапанов или воздушных фильтров на створку стеклопакета, заканчивая сложными вентиляционными системами с рекуператорами, различными датчиками контроля качества воздуха. Наиболее оптимальным решением я считаю проветриватели — это отверстие в стене в которое при помощи вентилятора осуществляется подача уличного воздуха на систему фильтров, а затем и в помещение.
- Плюсы проветривателя: сокращение уличного шума, поступления в квартиру пыли и других загрязняющих веществ, постоянное поступление свежего воздуха.
- Минусы проветривателя: значительная стоимость самих устройств и монтажных работ по бурению отверстий в стенах, шум от вентилятора и потока воздуха при высокой производительности, регулярное обслуживание и замена расходных материалов.
Выбирайте любой удобный способ следить за качеством воздуха в квартире, но не игнорируйте этот вопрос. Некоторые петербуржцы из-за постоянного воздействия загрязняющих веществ в квартире сталкиваются с реальными проблемами для здоровья: аллергией, утомляемостью, раздражением слизистых и обострением хронических заболеваний.
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