Инструкция эколога: как выбрать правильный очиститель воздуха для дома

3. Подумайте о том, как часто вы будете использовать воздухоочиститель

Лучше всего, чтобы он работал всегда, и воздух в помещении постоянно был чистым. Для такого режима работы выбирайте ВО с низким энергопотреблением. Если планируете включать фильтр периодически – не берите мойки воздуха или ВО-увлажнители. Их нельзя надолго оставлять неработающими с залитой водой, так как при комнатной температуре это оптимальная среда для развития бактерий. Кроме этого, у них сложная эксплуатация – их придется регулярно промывать и просушивать.

4. Определитесь: как часто вы готовы обслуживать и чистить свой воздухоочиститель

Если вы трудолюбивы и готовы делать это каждый день – берите любой (исходя из своих целей, что я описал выше). Если всего раз в неделю – приобретите электростатический (плазменный) ВО. В нем нужно промывать электростатические пластины всего раз в семь дней. Объективно оценили свои силы и не готовы тратить на это время чаще раза в месяц? Вам подойдет ионизатор, фотокаталитический очиститель, ВО-озонатор или очиститель воздуха с заменяемыми фильтрами (как HEPA-фильтры). Их достаточно пылесосить раз в месяц – и нет проблем.