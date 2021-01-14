Экомобили в Петербурге начали принимать просроченную бытовую химию, лаки и краски

Экобоксы и экомобили принимают отходы повышенных классов опасности. К ним относятся отработанные батарейки, лампы, ртутные термометры. Собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где подвергаются переработке и безопасной для экологии утилизации.

По госконтракту с подрядчиком ООО «Рейлатер» помимо батареек, ламп, ртутных термометров и оргтехники теперь экомобили принимают и бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Только за октябрь минувшего года петербуржцы сдали почти 7,7 тонны опасных отходов. Всего за 2020 год через экобоксы и экомобили в Петербурге было раздельно собрано порядка 89 тонн опасных отходов — около 23 тонн ламп и 870 килограммов термометров, свыше 63 тонн батареек и 2 тонн оргтехники.

Полный список адресов и время стоянки экомобилей можно посмотреть здесь.