За октябрь петербуржцы сдали в экобоксы и экомобили почти 7,7 тонны опасных отходов

За прошлый месяц в экобоксы петербуржцы сдали 3 763 килограммов отработанных ламп, батареек, экомобили приняли от горожан 3 766 килограммов перечисленных отходов, а также свыше 160 килограммов оргтехники. Также октябрь стал рекордсменом по количеству отправленных на утилизацию термометров — почти 86 килограммов.

Всего за 10 месяцев 2020 года жители Петербурга избавились от 73,2 тонны опасных отходов, из них на батарейки пришлось более 70%. В октябре доля таких зарядных устройств составила почти 76% от общего числа.

Стационарные экоконтейнеры, окрашенные оранжевый цвет, размещены по 431 адресу во всех районах Петербурга — найти их можно в общеобразовательных учреждениях, библиотеках, медицинских и социальных учреждениях. Полный список мест можно посмотреть здесь.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии разработало законопроект, предлагающий приравнять аккумуляторы к отходам I-V классов опасности и обязать россиян сдавать их в специальные контейнеры.

Сортировать отходы и сдавать их на переработку в Петербурге – это не только реально, но и совсем не сложно. Чтобы доказать это, «Собака.ru» составила исчерпывающую инструкцию по раздельному сбору: куда его отдавать, как хранить дома, что из него делают и почему заняться этим должен каждый.