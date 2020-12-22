15 полезных новогодних подарков для осознанных и экологичных

Магазин товаров без упаковки «Покупай правильно» создает наборы на определенную сумму: им можно просто написать, на какую цену вы рассчитываете и кому готовите подарок, а они подскажут, что можно подобрать. В набор можно включить натуральную косметику, тканевые мешочки, многоразовые стаканы и бахилы, шоколад, чай, фруктовые чипсы и елочные игрушки, которые производит сам магазин. Например, в 1 700 обойдется набор, в который входит складной стаканчик для напитков с собой, металлическая трубочка и ершик для нее, крем для рук и бальзам для губ от бренда натуральной косметики Elska.