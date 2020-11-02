Ученые доказали токсичность биопластика. Она такая же, как и у обычного

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Food Navigator, были отобраны 43 изделия из биопластика — в том числе одноразовые столовые приборы, упаковка от шоколада, винные пробки и бутылки для газировки. В результате химического анализа было определено, что 80% образцов имеют в своем составе более 1 тысячи различных химикатов.

Как говорится в отчете, несмотря на то, что биопластик изготавливается из природных материалов и быстрее разлагается, он не уступает по своей токсичности другим видам пластика. А материалы, изготовленные на основе целлюлозы и крахмала, содержат больше химикатов и вызывают наиболее сильные токсичные реакции в лабораторных условиях.

Биоплпстики — это пластмассовые материалы, производимые из возобновляемых источников биомассы, таких как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы. Не все биопластики являются биоразлагаемыми и не разлагаются быстрее, чем пластмассы, полученные из ископаемого топлива.

Напомним, в середине октября на берегу Финского залива появилась инсталляция из пластикового мусора. Фигура длиной в девять метров иллюстрирует масштаб пластикового загрязнения — около 70% всего мусора, который находят на берегах водоемов, это именно пластик. Ранее ученые также придумали новый способ переработки пластика. Исследованный ими фермент способен разлагать пластик на 90%.