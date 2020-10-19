На берегу Финского залива появилась гигантская инсталляция из пластика. Это акция Greenpeace по привлечению внимания к проблеме загрязнения

Инсталляция на берегу Финского залива — акция экологической организации Greenpeace по привлечению внимания к проблеме загрязнения. Таким жестом экологи призывают ввести законодательное ограничение на оборот одноразового пластика в России. «Акция Greenpeace на берегу Финского залива — лишь один из способов привлечь внимание к масштабам пластиковой проблемы. Мы продолжаем требовать законодательно ограничить одноразовый пластик и предпринять меры, необходимые для предотвращения загрязнения пластиком природных территорий», — говорит эксперт проекта Greenpeace «Ноль отходов» Антонина Евтешина.

В марте 2020 года Greenpeace передал в Министерство природы России более 120 тысяч подписей россиян под петицией с предложениями по ограничению оборота одноразового пластика и предотвращению образования отходов. По словам экологов, ведомство признало проблему, однако не намерено ее решать. «Так как ответственные за принятие мер министерства бездействуют, мы запускаем новую петицию и обращаемся с тем же требованием к вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологическую повестку. Уже 127 стран ограничили оборот одноразовых товаров, тары и упаковки. Россия не может находиться в изоляции и избегать изменений, происходящих в мире», — добавляет Евтешина.

Подписать петицию за закон против одноразового пластика в России можно по ссылке.