Море Лаптевых не начало замерзать в конце октября впервые за всю историю наблюдений

По словам климатолога Зака Лабе, море Лаптевых до сих пор не замерзло из-за затянувшегося тепла на севере России и теплых атлантических течений. Также это можно считать еще одним доказательством изменения климата. Сейчас температура воды в море выше нуля и на 5 градусов больше в сравнении со среднегодовыми значениями.

«2020-й стал еще одним годом стойких изменений в Арктике. Без систематического снижения выбросов парникового газа вероятность нашего первого лета без заморозков будет увеличиваться до середины XXI века», — приводит The Guardian слова климатолога.

Напомним, озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных показателей за 15 лет и расширилась до 23 миллионов квадратных километров. На ее увеличение повлиял стабильный и холодный полярный вихрь. Чтобы приостановить процесс, специалисты призывают страны соблюдать договор о поэтапном отказе от использования озоноразрушающих химикатов.