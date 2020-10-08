Озоновая дыра над Антарктидой достигла 23 миллионов квадратных километров. Это рекорд за все 15 лет наблюдений

Озоновая дыра начинает расширяться каждый август, в начале антарктической весны, и достигает пика примерно в октябре. По словам представителя Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис, на рекордное увеличение дыры в этом году повлияла именно погода и вызванное ею формирование стратосферных облаков.

«Температура воздуха опустилась до минус 78 градусов по Цельсию — отметки, которая необходима для образования стратосферных облаков. Лед в этих облаках вызывает реакцию, которая может негативно влиять на озоновый слой. Так что именно по этой причине мы наблюдаем такую большую озоновую дыру в этом году», — отметила Нуллис в ходе брифинга ООН в Женеве.

Впервые озоновая дыра была обнаружена над Антарктидой в 1985 году — тогда ее диаметр составлял около 1 тысячи километров. Тогда эе представители стран-членов ОН подписали Монреальский протокол, цель которого — снять с производства химические вещества, разрушающие озоновый слой. Истощаясь, он перестает быть «фильтром» для солнечной радиации, и она начинает напрямую проникать в океанские воды — что ведет к увеличению смертности среди морских животных и растений.