Как петербургская компания Nyam cup вместе с ИТМО создает съедобные стаканы для кофе to go, чтобы заботиться об экологии

Первая продажа

Спустя год у меня получилось найти баланс в тесте, и стаканчик действительно начал выдерживать горячие напитки. Не могу сказать, что я придумал уникальный рецепт — скорее нашел правильное соотношение ингредиентов. Возможно, если бы у меня были какие-то знания в кулинарии, я бы сделал это быстрее, но это не точно. Зато я на практике понял, как продукты могут взаимодействовать друг с другом.

Потом я проверил, насколько мое детище востребовано. Я запустил сайт и стал получать первые заявки от клиентов: примерно по 2-3 запроса в день. Для меня это был знак, что этим стоит заниматься. Через знакомого я связался с владельцем сети кофеен Cofferss, он откусил кусочек съедобного стакана и сказал: «Все круто, я беру». Представляете, первая встреча – первая продажа, а у меня даже производства своего нет. Я четверо суток в одиночку у себя на кухне выпекал 200 стаканов. Забавно, что мой первый клиент не знал об этом. Он думал, я какой-то крутой чувак, у которого свое производство и налаженный бизнес. Но тогда нельзя было отступать, иначе не было бы сейчас ни Nyam Cup, ни этого интервью.

Чем сейчас занимается проект?

В ноябре 2018 года у нас появилось свое производство в Петербурге. Мы выпускаем тысячи стаканчиков в месяц и поставляем их более, чем в 15 городов России, а иногда и в Израиль, Латвию, Монголию. Недавно какой-то китаец выложил в соцсеть нашу продукцию, что вызвало большой ажиотаж — у меня даже взяли интервью для китайского СМИ.

Стаканчики бывают двух видов – шоколадные и песочные. Их используют для разных напитков на вынос: под эспрессо – 60 мл, средний объем – 220 мл и большой – 330 мл. Методом проб и ошибок у меня получилось создать беспористое плотное песочное тесто – оно влагоустойчиво в течение двух часов и выдерживает температуру до 100 градусов. Принцип такой: вы налили горячий чай, пока пьете, он остывает до комнатной температуры, в это время по стенкам медленно стекает шоколадный слой, а затем происходит долгий процесс промокания песочной основы. У стаканов натуральный состав: масло, мука, яйца, сахар. Наша продукция калорийна, но в будущем мы хотим сделать ее безглютеновой. У нас уже в разработке стаканчики без использования в тесте яиц – у них долгий цикл производства, поэтому они стоят дороже. В рамках пилотного проекта мы поставляем их в веганское заведение «Рада и К».

Когда Nyam Cup только появился, у меня была уйма энергии, которую я направлял в творчество. Тогда я придумал стаканчики для пива на крекерной основе, покрытые внутри оболочкой из плавленого сыра, и мармеладные рюмки для алкогольных напитков. Сейчас все это тестируется в некоторых петербургских барах, которые должны дать нам обратную связь по качеству продукции. Надеемся, что совсем скоро мы начнем говорить о новых позициях громче.

Мы также наносим съедобный брендированный логотип. Рисовая бумага – хрупкий материал, который нельзя поставить на станок, мы работаем с ним вручную на пищевом принтере.