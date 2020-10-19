Традиционно используемые во всех кофейнях бумажные стаканы покрыты внутри полистироловой пленкой, из-за чего не перерабатываются и не разлагаются более 100 лет. Петербуржец Сергей Ивашковский придумал альтернативу – съедобные стаканчики Nyam cup из песочного теста с шоколадным покрытием внутри. Они влагоустойчивы в течение двух часов и выдерживают температуру до 100 градусов. Проект уже стал победителем в международном конкурсе стартапов в области чистых технологий и рационального потребления. «Собака.ru» Сергей рассказал, как год он создавал рецепт своих стаканов, в одиночку выпекал первый заказ из 200 штук на собственной кухне и о новый экспериментальных вариантах — веганских, пивных из крекера с сыром и мармеладных шотах.
Как петербургская компания Nyam cup вместе с ИТМО создает съедобные стаканы для кофе to go, чтобы заботиться об экологии
С чего все началось?
В 2017 году я хотел открыть кофейню и долго не мог найти инвесторов. Чтобы получить деньги, ты должен чем-то выделяться. Очередная кафешка никому не нужна, поэтому я был в поиске новых решений. В интернете я случайно наткнулся на статью о том, как в Америке парень покрывает вафельные рожки для мороженого шоколадом, наливает в них кофе и продает людям. Это была бы классная фишка для будущего заведения. Я попробовал повторить, но на практике все оказалось гораздо сложнее: вафля была невкусной, а ее объем (75 мл) не подходил для большинства напитков.
Идея долго не давала мне покоя, и спустя полгода я понял, что больше не хочу заниматься кофейным бизнесом. Я решил создать свои съедобные стаканчики, которые бы действительно держали любую жидкость. Я люблю готовить, но никогда не углублялся в это дело и тем более не занимался выпечкой. Я вообще по образованию музыкант. Думаю, неудивительно, что сложностей было много: специальной формы для выпекания стаканов на рынке нет, опыта тоже. А надо было придумать такой рецепт теста, чтобы оно не разваливалось, выдерживало высокую температуру и сохраняло свой вкус. Целый год ушел только на эксперименты. Не было никаких гарантий, что из этого выйдет прибыльный бизнес. Моей мотивацией был мой же интерес и ощущение того, что мое дело может принести людям пользу.
Первая продажа
Спустя год у меня получилось найти баланс в тесте, и стаканчик действительно начал выдерживать горячие напитки. Не могу сказать, что я придумал уникальный рецепт — скорее нашел правильное соотношение ингредиентов. Возможно, если бы у меня были какие-то знания в кулинарии, я бы сделал это быстрее, но это не точно. Зато я на практике понял, как продукты могут взаимодействовать друг с другом.
Потом я проверил, насколько мое детище востребовано. Я запустил сайт и стал получать первые заявки от клиентов: примерно по 2-3 запроса в день. Для меня это был знак, что этим стоит заниматься. Через знакомого я связался с владельцем сети кофеен Cofferss, он откусил кусочек съедобного стакана и сказал: «Все круто, я беру». Представляете, первая встреча – первая продажа, а у меня даже производства своего нет. Я четверо суток в одиночку у себя на кухне выпекал 200 стаканов. Забавно, что мой первый клиент не знал об этом. Он думал, я какой-то крутой чувак, у которого свое производство и налаженный бизнес. Но тогда нельзя было отступать, иначе не было бы сейчас ни Nyam Cup, ни этого интервью.
Чем сейчас занимается проект?
В ноябре 2018 года у нас появилось свое производство в Петербурге. Мы выпускаем тысячи стаканчиков в месяц и поставляем их более, чем в 15 городов России, а иногда и в Израиль, Латвию, Монголию. Недавно какой-то китаец выложил в соцсеть нашу продукцию, что вызвало большой ажиотаж — у меня даже взяли интервью для китайского СМИ.
Стаканчики бывают двух видов – шоколадные и песочные. Их используют для разных напитков на вынос: под эспрессо – 60 мл, средний объем – 220 мл и большой – 330 мл. Методом проб и ошибок у меня получилось создать беспористое плотное песочное тесто – оно влагоустойчиво в течение двух часов и выдерживает температуру до 100 градусов. Принцип такой: вы налили горячий чай, пока пьете, он остывает до комнатной температуры, в это время по стенкам медленно стекает шоколадный слой, а затем происходит долгий процесс промокания песочной основы. У стаканов натуральный состав: масло, мука, яйца, сахар. Наша продукция калорийна, но в будущем мы хотим сделать ее безглютеновой. У нас уже в разработке стаканчики без использования в тесте яиц – у них долгий цикл производства, поэтому они стоят дороже. В рамках пилотного проекта мы поставляем их в веганское заведение «Рада и К».
Когда Nyam Cup только появился, у меня была уйма энергии, которую я направлял в творчество. Тогда я придумал стаканчики для пива на крекерной основе, покрытые внутри оболочкой из плавленого сыра, и мармеладные рюмки для алкогольных напитков. Сейчас все это тестируется в некоторых петербургских барах, которые должны дать нам обратную связь по качеству продукции. Надеемся, что совсем скоро мы начнем говорить о новых позициях громче.
Мы также наносим съедобный брендированный логотип. Рисовая бумага – хрупкий материал, который нельзя поставить на станок, мы работаем с ним вручную на пищевом принтере.
Nyam Cup – экологический проект?
Nyam Cup стал для меня проводником в мир осознанности. Когда я начинал этот бизнес, я даже не знал, что бумажные одноразовые стаканы — вовсе не бумажные, в них есть пластик. Только сейчас, получая обратную связь от клиентов, работая с людьми, я узнаю, что это серьезная проблема.
Если ты позиционируешь себя «эко», ты несешь ответственность за это. У нас на производстве есть раздельный сбор, но мы не называем себя экологическим проектом. Мы упаковываем стаканы в пластиковую пленку — ее, в отличие от бумажного стакана, можно переработать, но пока мы не нашли более экологичный вариант, то не имеем права называть себя «эко».
Для пищевой продукции есть строгие правила, в чем можно ее хранить, а в чем – нет. Одна из очевидных альтернатив – это бумага. Но целлюлоза – органическое соединение, в котором развиваются бактерии. Если упаковывать в нее съедобный товар долгого хранения, то там может зародиться чья-то жизнь.
Сейчас, благодаря этим знаниям, у меня открылись глаза на «около экологичные» проекты, которые используют якобы бумажную упаковку, которая на самом деле покрыта внутри тонкой полистироловой пленкой. Без нее регулирующие органы не позволили бы выпустить товар на рынок. Мы не можем отказаться от пластика, но ищем новые решения и ведем переговоры с польским заводом по изготовлению биоразлагаемой упаковки.
Трудности
На разработку одного лишь рецепта съедобных стаканов я потратил год, все мое окружение говорило: «Ты вообще больной? Сидишь на кухне целый год, дурью маешься. Кому это надо? Найди нормальную работу». Я уже было сам подумал, может, я реально идиот? Никто меня не поддерживал, все у виска крутили. Я долго не мог собрать команду, и это — одна из причин отсутствия динамики. Если хочешь идти далеко, лучше идти вместе.
Уже сейчас я смотрю на все трудности философски. Все происходит в нужное время. Бывает, есть какая-то трудно решаемая задача, из-за которой ты переживаешь, а потом находятся нужные люди, и проблема рассасывается сама собой, хотя ты ничего для этого не делал.
Сотрудничество с Университетом ИТМО
С момента открытия производства я мечтал найти «того самого» технолога, который бы сделал стаканы еще более вкусными. Я общался с разными кондитерами, но понимал, что у них недостаточно опыта. Они умеют выпекать вкусные торты, но ничего не знают о свойствах и вкусовых качествах продуктов, как они могут сочетаться друг с другом. Даже у меня было больше знаний, чем у этих людей.
Во время пандемии мы стали резидентами петербургского бизнес-инкубатора «Ингрия», где высокотехнологичные проекты получают поддержку, необходимую для дальнейшего роста. Благодаря помощи профессионалов нам удалось найти специалистов для Nyam Cup из университета ИТМО. Ольга Орлова занимается био и нанотехнологиями в пищевой промышленности и создает новые продукты питания. А Екатерина Скорб – директор и ведущий профессор научно-образовательного центра инфохимии. Сейчас они на молекулярном уровне изучают состав нашего теста в лаборатории, чтобы усовершенствовать качество съедобных стаканов.
Какими успехами Nyam Cup может гордиться?
Прошлым летом мы заняли второе место на конкурсе «White night startup» в рамках международного фестиваля «Zavtra». А в феврале этого года выиграли международный конкурс стартапов в области чистых технологий и рационального потребления «Smartup Accelerator 2020: Smart Consumption» при поддержке European Regional Development Fund и РФ. В качестве приза нас ждет бесплатная стажировка в Берлине, где мы встретимся с потенциальными бизнес партнерами. Среди участников были крутые ребята — и когда мы победили, я еще раз осознал важность того, чем занимаюсь, стал еще больше ценить свое дело.
С недавних пор нашими соучредителями стала инжиниринговая компания «Инвайро», которая проектирует заводы, создает замкнутые циклы и внедряет принципы, которые помогают тяжелым промышленным производствам экономить ресурсы и наносить меньший вред окружающей среде. Они разрабатывают для нас уникальную производственную линию и уже создали ее 3D модель, чтобы мы могли расшириться. Сейчас мы в поиске инвесторов, которые помогут нам это реализовать.
В последнее время перед Nyam Cup открывается огромное количество возможностей. Работы полно, планов можно много строить, но главное – делать. Мы пережили пандемию, карантин, и даже если наступит вторая волна, нашу компанию уже не потопить.
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