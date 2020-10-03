Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, произошло из-за течи нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.
СМИ: вода на Камчатке была отравлена из-за течи в коммерческом танкере
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Фото: Shutterstock
«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — сообщил собеседник агентства. По его словам, «в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».
Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщают об отравлении серферов и массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа.
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