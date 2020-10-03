СМИ: вода на Камчатке была отравлена из-за течи в коммерческом танкере

«По предварительным данным, мимо пляжа проследовал по морскому пути коммерческий танкер с течью, которая была устранена, но это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол. Принадлежность судна на данный момент не установлена, ведется поиск», — сообщил собеседник агентства. По его словам, «в этом районе Тихого океана проходят маршруты активного движения морских грузовых судов».