Для Петербурга и Ленобласти разработают единую систему обращения с отходами

Для участия в программе Ленинградская область предоставит несколько площадок для одновременного размещения современных заводов по переработке отходов. Как сообщает пресс-служба Смольного, объединение города и области позволит осуществить разработку единой территориальной схемы, подготовку актуального соглашения в сфере обращения с отходами и совместно решить проблему переработки отходов в агломерации.

В состав акционерного общества, которое примет участие в конкурсе на статус регионального оператора в Петербурге, войдут ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ — их участие «обеспечит финансовую устойчивость, применение передовых технологий, соблюдение экологических стандартов при переработке отходов». Создание акционерного общества планируется завершить до конца 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что мусорная реформа России «пока не принесла ожидаемых результатов». Уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% по-прежнему направляется на полигоны и свалки, которые «зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву». В Петербурге ее начали проводить в 2020 году — несмотря на то, что в конце 2019-го мусорную реформу официально перенесли еще на год.