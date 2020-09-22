Концепты самолетов оснащены модифицированными газотурбинными двигателями. Первый, с двумя турбовентиляторными двигателями, рассчитан на 120-200 пассажиров при дальности полета свыше 3700 километров. Второй, с двумя турбовинтовыми двигателями, вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1850 километров. Третий, со смешанным крылом, как и первый концепт рассчитан на 200 пассажиров и может преодолеть 3700 километров.

В ближайшие пять лет инженеры концерна также займутся развитием технологии. Испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода начнутся через несколько месяцев. К 2025 году планируется запустить авиастроительную программу ZEROe, выпустить полноценный прототип самолета — к концу 2020-х. Как рассчитывают в Airbus, если водородные технологии будут развиваться такими же темпами, как и сейчас, самолет совершит свой первый полет уже в 2035 году.

Напомним, к 2023 году Lego планирует начать использовать только экологичную упаковку из бумаги, а к 2030 году — полностью перейти на перерабатываемые материалы для изготовления деталей своих конструкторов. Компания получала множество писем от детей с просьбой позаботиться об окружающей среде и отказаться от одноразовой пластиковой упаковки. Альтернативные идеи упаковки, предложенные детьми, вдохновили компанию начать вносить изменения. В модернизацию производства Lego финансирует 400 миллионов долларов.